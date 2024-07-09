金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

▲金門縣文化局價值上億的2000件文物珍品首次亮相 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

金門縣文化局文物特藏室內的文物藏品，自民國55年起經過多年精心蒐集，逐漸成為文化寶庫。其中，字畫典藏尤為豐富，涵蓋了宋代大儒朱熹的「太極圖說」書法、清代狀元吳魯和吏部尚書郭尚先的墨寶，以及閩台名重的金石學導師呂世宜和舉人洪作舟等鄉賢遺墨。此外，館內還珍藏了國內知名書畫家像于右任、黃君璧、李穀摩等名家作品及文物，共計1178筆，總數超過2000件。

文化局特別邀請各領域的專業委員進行藏品的初步價值評估，委員包括：聞名畫廊總監張勝浪、中華文物學會前理事長陳筱君、台南市美術館副館長黃華源，以及知名藝術家林妙鏗、吳鼎仁、唐敏達、張國英等。

此次評估範圍涵蓋西畫、國畫、書法、玉器、銀器、陶瓷器、銅器及其他文物類藏品。根據審查結果，文化局將對藏品進行分類保存，以利後續藏品的維護與管理，並進一步提升特藏室的空間運營效率。

文化局局長呂坤和表示，文化局典藏的文物最早時期從設於莒光樓的文物館開始，尤以戒嚴時期軍方邀請很多書畫名家來金門參訪，留下很多寫生作品，這次專業評估不僅展現了對文物保護的重視，更彰顯了特藏室在文化傳承方面的重要角色。

呂坤和指出，未來審查畢將向中央爭取預算，出版典藏目錄，以昭公信，也可對外公開，未來也可依審查結果排檔展出，讓鄉親感受歷史與藝術的完美融合。