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超Q商品沒收別說你是三麗鷗粉！全家7／10起6款好物限時加價購、兌點換

▲▼全家商品情境照拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲用超可愛的三麗鷗造型商品們來慶祝暑假吧！自7月10日起全家便利商店買指定商品加價就能換購，也能用全家APP兌點趣兌換，喜歡的粉絲務必筆記活動開跑時間。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

三麗鷗鐵粉們準備好錢包出動啦！全家便利商店自7/10（三）至8/20（二）止，推出購買指定商品加價購、APP兌點趣兩大限時活動，能把酷企鵝、大眼蛙、貝克鴨、山姆企鵝、人魚漢頓和帕洽狗，共六款全球知名IP「三麗鷗家族明星」的知名角色帶回家。這個暑假，超Q角色們紛紛變身軟萌捏捏球、透明大水壺以及會變色的冷水杯上圖案，還在多種顏色的食用碗、毛絨抱枕和雙層袋子上閃亮登場，讓人看了直呼「卡哇伊～」、「這些不收不是粉絲」。

炎炎夏日、天氣太熱，隨時都想喝點涼的、吃冰消暑，走進全家便利商店就有滿櫃飲料和冰品任你挑選，更讚的是，從7/10起除了清涼飲料、甜蜜冰品吃好吃滿之外，只要購買20元（含）以上指定飲料冰品任選2件，加49元就能獲得三麗鷗捏捏球一個（共6款，隨機出貨不可挑款），可愛的軟軟小物在上班時拿起來狂捏超級抒壓；加299元則是可以得到三麗鷗2L水壺一個（共2款，採預購到店），有了超大水壺就不怕忘記喝水，輕鬆地為身體補充足量水分。

▲▼全家商品情境照拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲三麗鷗捏捏球和集合款、徽章款兩款三麗鷗2L水壺。

狂愛三麗鷗的粉絲們一定不滿足只蒐集到捏捏球和水壺兩種好物而已，全家便利商店當然很懂粉絲的心，十分貼心再獻上冷水變色杯、疊疊碗三入組、抱枕和雙層果凍包共四款商品，同樣是7/10起透過全家APP中兌點趣功能，進入兌點商城選取想要的三麗鷗商品，就能使用全家點數「收編」萌翻天的三麗鷗商品！好比在熱辣夏天裡一杯手搖飲就是快樂源泉，用三麗鷗飲料杯裝，既可愛還會跟著冷飲變色，幸福感加倍爆棚。

六款三麗鷗家族明星角色的碗，不同大小尺寸一次滿足多種盛裝需求，天藍、亮黃、粉紅、暖橘等多種顏色帶來繽紛視覺感，碗邊還有角色造型把手，不僅可愛又好拿握，讓人一邊吃東西、心情也跟著歡快起來。不論是逛街還是買菜，都需要用大大購物袋，把「錢錢沒有變不見只是換成了喜歡的東西」通通裝起來帶回家，三麗鷗雙層果凍包就是好幫手，袋身上印有人氣明星角色，還能自由拆分成兩個袋子使用，CP值超高。酷企鵝、大眼蛙、貝克鴨、山姆企鵝、人魚漢頓和帕洽狗六大人氣明星，全部都變成立體造型出現在水藍色抱枕上，精緻質感更是鐵粉們絕不能錯過的收藏品。

▲▼全家商品情境照拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲三麗鷗雙層果凍包、角色抱枕、疊疊碗和冷水變色杯。

6款可愛又療癒的三麗鷗商品，自7/10起至8/20就在全家便利商店等著民眾把它們加價帶走，或是點數兌換領回家，喜歡的粉絲們手速要快。

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