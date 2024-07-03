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米其林餐廳「請客樓」經典美食全家重現！麻油雞飯糰搭指定飲品限時特價59元

▲▼全家商品情境照拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲全家便利商店這個夏天和米其林餐廳請客樓聯手推出美味料理，獨家在全家販售，鹹食甜品應有盡有，隨時滿足民眾想吃好料的心。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

一個人突然想吃米其林餐廳菜的時候怎麼辦？直接走進全家便利商店就吃得到！近日全家攜手星級餐廳「請客樓」推出三款聯名商品，包括麻油雞飯糰、藤椒乾拌麵和豆沙鍋餅，有飯有麵還有甜品，不論是愛吃鹹食的老饕、無辣不歡的人，還是對甜點毫無抵抗力的甜食控，在全家一次通通享受得到，隨時能用殿堂級美食滿足味蕾。

此次聯名新品由米其林星級主廚許宏德監製，將請客樓經典菜色麻油雞飯、藤椒手撕雞和紅豆煎鍋餅精心調製，化作只需要簡單微波就能帶著走、一口咬下又能吃到餐廳正宗風味的隨身小食。全家特別針對米飯與雞肉進行升級，採用多重製程萃取的麻油與米酒，搭配上自製麻油薑提味，加熱後香氣四溢，糯米飯吸滿了雞汁高湯和米酒風味卻仍保留米粒Q彈口感，再加上大塊的雞腿丁和麻油杏鮑菇丁，在嘴裡能感受到豐富層次感，忙碌了一天，吃到這樣誠意十足的麻油雞飯糰，瞬間就讓人恢復元氣、幸福感滿滿。

▲▼全家商品情境照拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲全家才買得到的請客樓麻油雞飯糰，加熱後麻油香氣誘人，一口咬下就能吃到大塊雞腿丁，讓人十分滿足。

愛吃辣和愛吃麵的人則必嚐「藤椒乾拌麵」，加熱後一撕開包裝，結合青辣椒和糯米椒煸炒出的香氣撲鼻而來，金黃麵條上鋪著肥瘦適中的五花肉片、青綠色青江菜和鮮紅色辣椒絲，光是看著就讓人食指大動，最後更淋上特製的藤椒油，色香味俱全的一道麵食料理盡現眼前，均勻拌開來每一口都吃得到獨特香氣和舌頭上微辣的刺激感，對於喜歡重口味的人來說，絕對會讓人忍不住一口接一口、火速清盤。

▲▼全家商品情境照拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲請客樓的藤椒乾拌麵就在全家便利商店，醬香混合微辣刺激口感，是麵食控不能錯過的一道料理。

甜品控怎麼能錯過由請客樓聯名監製的豆沙鍋餅，是便利商店中少見的中式甜品選項，精選台灣本產紅豆製作而成的蜜紅豆內餡濃密香甜，搭配撒上滿滿芝麻、略帶鹹香味道的麵皮，完美融合出甜而不膩的清爽滋味，非常適合作為下午茶點心或是餐後甜點，為忙碌生活增添一絲甜蜜美好氣息，而且充足分量還能分給同事一起品嚐經典好滋味，共享療癒時光。

▲▼全家商品情境照拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲全家與請客樓合作推出的紅豆豆沙鍋餅，7/10上市，香甜不膩是下午茶的新選擇。

請客樓聯名新品只在全家獨家販售，其中被網友推爆必吃的麻油雞飯糰，自即日起至8月6日只要與指定泰山冰鎮650ml飲品搭配，組合價只需59元（原價89元），現省30元的超值優惠不只用美味填飽肚皮，也把荷包看緊緊；另外還有早點來全家餐餐超值配69元活動，多種飯糰、麵包等指定鮮食組合飲品、咖啡，可享銅板價優惠；精選主餐如飯、麵、粥等搭配沙拉、湯品、蔬果等省5～10元，以上詳情可上網站https://nevent.family.com.tw/freshfood/查詢。

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全家便利商店請客樓米其林麻油雞飯糰藤椒乾拌麵豆沙鍋餅

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