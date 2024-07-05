大手筆！「屏東涼夏祭」再開幕　吃冰比賽獎金5千元

▲多名歌手參與「屏東涼夏季」演出 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府於7月6日至7日、7月13日至14日一連兩週的週末下午3時至晚間9時，於屏東市永福路舉辦第二屆「屏東涼夏祭」活動，邀請40間在地冰品店家參與活動，有傳統剉冰、綿密雪花冰、芋仔冰、叭噗冰淇淋、義式冰淇淋、新加坡手切冰等，讓民眾呷冰透清涼。

縣府交通旅遊處表示，今年活動以「台味復古」為主題，邀請民眾「Dress Code」，穿著復古元素，如花襯衫、旗袍、喇叭褲等於現場合影，打卡上傳FB或IG，出示畫面即可免費獲得1份紀念好禮，數量有限換完為止。

為促進屏東在地觀光產業，這次活動結合屏東夜市、勝利星村以及永福路周邊店家，一同透過消費集章活動帶動周邊商圈產業熱絡。只要於7月6日至7月14日前往上述商圈，於有張貼這次活動之合作店家消費集章，或於活動日至「冰品饗宴」中消費集章，集滿3個章即可至活動現場免費遊玩「懷舊童玩區」，相關系列活動有套圈圈、釣水球、彈珠檯、水槍射擊、冰品DIY等多種復古遊戲，並免費獲得1份紀念好禮，如集滿5個章再加碼免費兌換贈品1份。

另於「屏東涼夏祭」臉書粉絲專頁按讚加追蹤也可至活動現場免費遊玩「懷舊童玩區」並免費獲得1份紀念好禮。

交通旅遊處表示，去年最受民眾熱烈迴響的「呷冰大賽」，今年再度舉辦，於最短時間內吃完每碗達1.5公斤的超級綜合冰，將獲得5,000元的獎金。

而今年特別增加「親子呷冰大賽」，邀請家長帶著小朋友一起來趣味吃冰，第一名即可獲得獎金2,000元；即日起周末搭乘觀光公車506A的民眾也可於屏東轉運站領取「免費冰品兌換券」，於活動日至現場服務台即可兌換。

配合活動，還有FEniX、Gail、邱軍、潤少、大成、超派團隊DJ Gina等多組歌手輪番上陣嗨翻週末夜晚，及YOYO家族、禮物盒劇團、貓頭鷹劇團、魔術秀、泡泡秀等，不論是搭乘高鐵(轉乘台鐵)、台鐵至屏東站，或搭乘公車至屏東轉運站，只需步行3分鐘即可抵達活動現場，邀請民眾一同作伙來屏東吃冰消暑看表演，留下難忘的夏季回憶。



相關活動訊息可上 https://www.i-pingtung.com/2024pingtungicecreamfestival、「屏東涼夏祭」FB粉絲專頁https://www.facebook.com/profile.php?id=61559842657091&mibextid=JRoKGi