快訊／鄭文燦再度交保　檢方抗告卷證「最速件」今晚送高院

▲鄭文燦2度交保，檢方抗告。（圖／黃克翔攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

前桃園市長鄭文燦捲入土地開發弊案，桃園地院9日再裁定以1200萬元交保，即加保700萬元，檢方不服當庭再提出抗告。對此，桃園地院表示，今晚就會將檢方抗告卷證送高院。

桃園地院指出，就涉犯貪污治罪條例中不違背職務收受賄賂罪嫌部分，鄭文燦雖否認犯行，然依聲請書所附卷內供述及非供述證據判斷，此部分被告犯罪嫌疑重大。

就洗錢罪嫌部分，鄭文燦否認犯行，又依前開所述被告收受賄絡犯罪嫌疑重大，而聲請意旨所指台塑集團顧問廖俊松等人所交付的500萬元現金，法律評價上屬犯罪所得之嫌疑亦重大，然洗錢罪之構成要件著重於有無掩飾及隱匿手段，依目前事證，聲請人就此部分之釋明不足，此部分應予駁回。

▲前桃園市長鄭文燦因貪汙案今天上午二度現身桃園地院聲押庭，下午庭訊後快步踏出法院上車。（圖／記者沈繼昌攝）

就洩密罪嫌部分，依卷內事證除廖Ｏ庭之供述或轉述外（含衍伸證據），並無其他事證作為補強證據，至多僅能釋明有可能有相關公務員洩密，尚難認洩密之來源及為被告，是就此部分之應予駁回。

就羈押原因及必要性部分，聲請人以本件被告有上開所指之犯罪嫌疑重大，且涉犯最輕本刑7年以上之重罪，有相當理由認為被告有逃亡之虞，此部分之聲請意旨有據。

至聲請人認為被告有湮滅、偽造證據，及勾串證人之虞之情事，進而影響相關公務員及證人等情，然被告卸任市長一職後迄今已逾1年半，是否仍於桃園市政府有影響力仍有疑義，且被告所犯涉及對價關係之構成要件，檢察官亦未釋明有哪些公務員知悉此等事實。

▲鄭文燦1200萬交保。（圖／黃克翔攝）

至聲請意旨雖另以被告有秘書或司機等輔助人手，而有串證之虞，然依目前卷內事證，尚無從認定上開輔助人手有涉入。準此，檢察官並未釋明被告有勾串滅證之虞，就現今通訊發達之聲請理由，即無從作為附隨之聲請標準。

又目前交付款項之對向犯即被告台塑集團顧問廖俊松、廖○廷、台塑集團前副總經理兼發言人侯水文、前台塑集團總管理處總經理楊兆麟等人均已指訴碁詳，且除高齡90歲之楊兆麟交保在外，其餘被告均已裁定羈押禁見，本案案發迄今許久，相關蒐證照片已顯現在卷，故難認聲請意旨就此部分之聲請理由有據。

聲請意旨雖以本案尚有諸多證據待調查及傳喚，認有羈押之必要性，然本案案發迄今多年，且被告交接桃園市長職務迄今已2年，難認有羈押之必要性，且本件所具備之羈押原因並非不得以其他強制處分替代。

考量本案對向犯嫌交保之金額，及被告之政商地位，認為本案准予新台幣1200萬元交保得以替代羈押，並限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、潛在犯罪嫌疑人及證人等相關人聯繫或接觸。

對於法院裁定鄭文燦以1200萬元金額交保，限制住居、出境、出海，檢方不服當庭再提出抗告。桃園地院表示，今晚就會將檢方抗告卷證送高院。