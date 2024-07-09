　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法院裁定1200萬交保！鄭文燦兩度逃過羈押　1分鐘「換車閃人」　

▲前桃園市長鄭文燦因貪汙案今天上午二度現身桃園地院聲押庭，下午庭訊後快步踏出法院上車。（圖／記者黃克翔攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園地方法院今（9）日二度更裁鄭文燦聲押庭，下午2時許做出以1200萬元交保，並限制出境、出海等裁定，鄭文燦從法警室步出後繞過等候拍攝媒體，直接快步上車，整過過程不到一分鐘就順利上車，而桃園地檢署檢察官認為法院裁定認事用法不當，當庭提起抗告。

鄭文燦先前遭檢方聲押，桃園地院上週六（6）日召開聲押庭審議後，裁定500萬元交保，但桃園地檢署當庭提出抗告，桃園地院昨（8）日上午10時以最速件送往台灣高等法院，高院裁定撤銷並發回更裁，桃園地院今天上午重開羈押庭，檢方與鄭文燦律師攻防逾4小時後，法院二度裁定讓鄭文燦交保。

桃園地院法官認為，考量本案對其他被告交保金額，且鄭文燦否認不違背職務收受賄賂罪嫌，以及鄭文燦的政商地位，裁定以新台幣1200萬元交保，並限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、潛在犯罪嫌疑人及證人等相關人聯繫或接觸。

▲法院裁定鄭文燦以1200萬元交保後，主任檢察官游象吾一臉失望離開法院。（圖／記者黃克翔攝）

桃園地檢署今天增派主任檢察官游象吾、檢察官陳嘉義蒞臨論述後，桃園地院認為被告涉犯對於職務上行為受賄等罪嫌，犯罪雖嫌疑重大，惟無羈押之必要，裁定以1200萬元具保，檢察官認該裁定認事用法不當，當庭提出抗告。

鄭文燦辯護律師協助完成交保事宜後，鄭文燦突然自法警室快速步出，直接繞過兩層守候媒體包圍，僅花不到1分鐘不發一語快步離開法院衝上座車，且這輛座車與早上並非同一輛。

 【更多新聞】

鄭文燦交保68小時再戰羈押庭　一次找來「3大咖知名律師」拚場

快訊／鄭文燦涉貪1200萬交保！20分鐘內再籌出700萬加保金

快訊／鄭文燦2度交保！神情凝重現身　頭也不回直奔座車

 

 

 

ET快訊
出賽費差2000　籃協：男籃票房好、場次多，應高於女籃才合理
快訊／PLG選秀4隊順位公布
快訊／江坤俊道歉！　首度發聲
1200萬交保！鄭文燦兩度逃過羈押　1分鐘「換車閃人」
快訊／下班注意！新北4地淹水警戒　板橋、新莊列一級
快訊／江坤俊請辭《健康2.0》！
來台30多年「英國爺爺Jerry」過世　收留超過200隻貓咪
獨／齒模比對是媽媽　唐治平怒了：荒謬、胡扯、噁心！
獨／6年換4學校　18歲高中生逆轉考上建中
快訊／雷聲大作！大雷雨轟北北桃　持續1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／為前女友車貸偷學長錢包！軍情局大兵瞎掰：是幫忙放回去

新北平溪健行突昏迷！男山友「心臟不適」消防運下山　送醫仍不治

法院裁定1200萬交保！鄭文燦兩度逃過羈押　1分鐘「換車閃人」　

台中姨騎樓騎車「嗆行人不讓」：我沒錯！再罵警察欺負老百姓

法務部檢察首長交接典禮　北檢「3位檢察長」同框成焦點

高師大男宿「工人踩破遮光罩」墜樓骨折　校方：未告知就施工

3車包夾掃射20槍！駕駛中彈亡「長腿妹嚇瘋逃命」　二審結果出爐

獨／唐治平怒了！批檢警踢皮球：整件事荒謬至極　曝媽以他為榮

抓了又放！慣竊喊：拉警一起死　2周3案「33顆子彈耗在他身上」

載女友到墾丁玩！屏東男油表故障「不知沒油」慘牽車　警火速救援

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

獨／為前女友車貸偷學長錢包！軍情局大兵瞎掰：是幫忙放回去

新北平溪健行突昏迷！男山友「心臟不適」消防運下山　送醫仍不治

法院裁定1200萬交保！鄭文燦兩度逃過羈押　1分鐘「換車閃人」　

台中姨騎樓騎車「嗆行人不讓」：我沒錯！再罵警察欺負老百姓

法務部檢察首長交接典禮　北檢「3位檢察長」同框成焦點

高師大男宿「工人踩破遮光罩」墜樓骨折　校方：未告知就施工

3車包夾掃射20槍！駕駛中彈亡「長腿妹嚇瘋逃命」　二審結果出爐

獨／唐治平怒了！批檢警踢皮球：整件事荒謬至極　曝媽以他為榮

抓了又放！慣竊喊：拉警一起死　2周3案「33顆子彈耗在他身上」

載女友到墾丁玩！屏東男油表故障「不知沒油」慘牽車　警火速救援

應材推2奈米以下晶片佈線技術　台積電、三星都採用

陽明6月營收年增67%　第三季運價雖鬆動估營收仍將加高

高中妹嫌男友窮「1千元也要AA」想交往有錢人！對話刷新他三觀

生產履歷「花生霜淇淋」人氣夯　虎尾鎮農會直銷站消暑優惠

「上身沒穿衣」隆乳手術被偷拍！無碼片全網大放送　醫院拒絕道歉

兩人同行送炸物！福吉漢堡排7／25試營運　8／3開幕日招牌定食57折

獨／為前女友車貸偷學長錢包！軍情局大兵瞎掰：是幫忙放回去

免試入學放榜！抓住時代脈動...永慶高中AI科技班成首選

小孩不佔床！10年房務卻嘆「應收更高費用」　一進房嚇壞：全屎味

藍曾破門佔議場！　吳沛憶教韓國瑜何謂嚴重：集體破壞公物還賴帳43萬

淡水幾米遊樂場遭惡搞！3男跨坐搖10秒掰斷柵欄

社會熱門新聞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

鄭文燦再戰羈押庭　一次找來3大律師拚場

即／聲押庭結束！桃園地院裁定「鄭文燦1200萬交保」

林口翹家少女「至少接觸7男1女」　警朝略誘罪偵辦

監聽關鍵內容曝！白手套送錢給鄭文燦：錢塞桌底下

獨／陸軍司令部少校「晨操突昏倒」失去呼吸心跳！　搶救無效亡

天道盟發起人吳桐潭今告別式　700警力大陣仗戒備

即／火速籌出700萬！鄭文燦律師繳「千元大磚」畫面曝

更多熱門

相關新聞

鄭文燦涉貪案掀綠營派系鬥爭？　林右昌指陰謀論多：大可不必

鄭文燦涉貪案掀綠營派系鬥爭？　林右昌指陰謀論多：大可不必

海基會前董事長鄭文燦爆出在桃園市長任內疑涉貪，桃園地院今天上午重開羈押庭，法院提高交保金至1200萬元，相關案情也被解讀為民進黨內部派系鬥爭。對此，民進黨秘書長林右昌回應，當然現在陰謀論很多，不過這些大可不必，不管哪個案件都會照既有機制處理，過去如此，現在也是如此。

鄭文燦2度交保　黃國昌：差點沒昏倒

鄭文燦2度交保　黃國昌：差點沒昏倒

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

鄭文燦律師「20分鐘籌出700萬」　網友洗版4字：不演了？

鄭文燦律師「20分鐘籌出700萬」　網友洗版4字：不演了？

快訊／鄭文燦2度交保！頭也不回直奔座車

快訊／鄭文燦2度交保！頭也不回直奔座車

關鍵字：

鄭文燦貪汙案二度聲押庭1200萬交保桃檢二度抗告

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

快訊／確定了！00940配0.05元　94萬股民盼不到調高

鄭文燦再戰羈押庭　一次找來3大律師拚場

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面