法院裁定1200萬交保！鄭文燦兩度逃過羈押　1分鐘「換車閃人」　

▲前桃園市長鄭文燦因貪汙案今天上午二度現身桃園地院聲押庭，下午庭訊後快步踏出法院上車。（圖／記者黃克翔攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園地方法院今（9）日二度更裁鄭文燦聲押庭，下午2時許做出以1200萬元交保，並限制出境、出海等裁定，鄭文燦從法警室步出後繞過等候拍攝媒體，直接快步上車，整過過程不到一分鐘就順利上車，而桃園地檢署檢察官認為法院裁定認事用法不當，當庭提起抗告。

鄭文燦先前遭檢方聲押，桃園地院上週六（6）日召開聲押庭審議後，裁定500萬元交保，但桃園地檢署當庭提出抗告，桃園地院昨（8）日上午10時以最速件送往台灣高等法院，高院裁定撤銷並發回更裁，桃園地院今天上午重開羈押庭，檢方與鄭文燦律師攻防逾4小時後，法院二度裁定讓鄭文燦交保。

桃園地院法官認為，考量本案對其他被告交保金額，且鄭文燦否認不違背職務收受賄賂罪嫌，以及鄭文燦的政商地位，裁定以新台幣1200萬元交保，並限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、潛在犯罪嫌疑人及證人等相關人聯繫或接觸。

▲法院裁定鄭文燦以1200萬元交保後，主任檢察官游象吾一臉失望離開法院。（圖／記者黃克翔攝）

桃園地檢署今天增派主任檢察官游象吾、檢察官陳嘉義蒞臨論述後，桃園地院認為被告涉犯對於職務上行為受賄等罪嫌，犯罪雖嫌疑重大，惟無羈押之必要，裁定以1200萬元具保，檢察官認該裁定認事用法不當，當庭提出抗告。

鄭文燦辯護律師協助完成交保事宜後，鄭文燦突然自法警室快速步出，直接繞過兩層守候媒體包圍，僅花不到1分鐘不發一語快步離開法院衝上座車，且這輛座車與早上並非同一輛。