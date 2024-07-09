戴資穎「最愛餐點」大公開！麥當勞推「球后餐」挺小戴　只賣42天

▲麥當勞推出戴資穎最愛「球后餐」。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

2024巴黎奧運將於7月26日正式開跑，為幫台灣「羽球一姐」戴資穎加油，人氣速食品牌「麥當勞」特意於歡樂送推出「球后餐」應援，集結戴資穎最愛餐點一次滿足，7月10日起限時42天開賣，邀請球迷一起為小戴加油。

巴黎奧運為戴資穎生涯最後一舞，為幫積極備戰的小戴加油，麥當勞歡樂送推出期間限定「球后餐」，集結小戴最愛的麥當勞餐點組成，內含大麥克、麥脆雞腿、中薯及冰蜂蜜紅茶，原價254元，套餐優惠價219元，7月10日起至8月20日限時42天開賣。

▲必勝客Pasta Hut全新菜單升級。（圖／業者提供，下同）

另，必勝客「Pasta Hut」即日起強勢升級成「咪巴克斯紙包餐館（ME BOX獨饗盒）」，雙系列菜單全新登場，有「激省紙包餐」系列只要119元起，想吃得更飽則可以選擇179元起的「輕奢紙包餐」系列，無論想吃麵或是飯通通一次滿足，即日起於全門市上市。

▲「激省紙包餐」推出全新4款紙包筆管麵。

「激省紙包餐」推出全新4款紙包筆管麵，其中，「蒜香培根紙包筆管麵」是獨特蒜香醬汁搭配煙燻培根的組合；「奶油德腸紙包筆管麵」則選用特製奶油醬配上德式香腸；「紅醬燻雞紙包筆管麵」使用紅醬作為基底，結合鮮嫩雞肉；「青醬蛤蜊紙包筆管麵」則是羅勒青醬融入鮮奶油、起司後，搭配滿滿蛤蜊肉，每一口都超濃郁；除外還有人氣「奶油燻雞培根紙包飯」、「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」等吃。

「輕奢紙包餐」則提供「羅勒雞腿排紙包筆管麵」、「波隆那牛肉丸紙包筆管麵」、「奶油雞腿排紙包筆管麵」、「羅勒海鮮紙包筆管麵」、「奶油海鮮紙包筆管麵」、「波隆那海鮮紙包筆管麵」、「粉紅海鮮起司紙包飯」、「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」、「西班牙海鮮紙包飯」選擇。

▲至8月31日前買紙包餐系列可享有加1元多1件副食優惠。

為歡慶新品上市，即日起至8月31日凡購買紙包麵、飯全系列可享「加1元多1件副食」優惠，副食有小份薯金幣、BBQ烤雞（1翅1腿）及和風鱈魚塊3塊任選1。