麥當勞「海派魷魚堡」回來了！整塊魷魚海鮮排尬牛肉、豬排超欠吃

▲麥當勞海派魷魚季回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

海陸雙拼超欠吃！人氣速食品牌「麥當勞」的「海派魷魚季」重磅回歸，選用整塊魷魚海鮮排分別搭配牛肉、豬排入堡，再結合肋排醬、大阪燒醬等淋醬，大口咬下超滿足，今年還能吃到海味十足的「韓味魷魚堡」，7月10日起陸續於全門市限時上市。

▲今年除了2款海陸雙拼漢堡回歸外，還有全新「韓味魷魚堡」。

麥當勞「海派魷魚季」回來了，使用Q彈魷魚丁結合鱈魚漿裹粉後進行酥炸的「魷魚海鮮排」入堡，7月10日起搶先開賣「韓味雙牛魷魚堡」，魷魚海鮮排搭配100%雙層純牛肉，再佐以韓國直送不倒翁炭烤肋排醬、微辣泡菜醬，打造正宗韓式風味，單點124元、經典套餐189元；還有全新「韓味魷魚堡」同步上市，每一口都是濃濃海味，單點99元、經典套餐164元。

7月24日起「日式豬排魷魚堡」接棒上市，魷魚海鮮排與酥嫩炸豬排的組合，搭配大阪甘味醬、清甜美乃滋，打造鹹甜海陸滋味，單點124元、經典套餐189元；以上3款漢堡僅販售到8月20日或售完為止。

▲漢堡王北海道鮭魚堡系列回歸。

另外，漢堡王超人氣「北海道鮭魚堡系列」近日也重磅回歸，這次推出3口味選擇，有經典「北海道鮭魚堡」，酥脆鮭魚排搭配法式芥末籽醬、新鮮生菜、起司片，大口咬下清爽又好吃，單點109元，套餐154元；還有濃郁雙海味的「北海道鮭魚海老堡」，一次就能吃到鮭魚排、海老排，口感再升級，單點159元，套餐204元。

最後是海陸雙拼「北海道鮭魚烤牛堡」，選用北海道鮭魚排結合火烤牛肉，每一口都有酥脆與多汁的雙重口感，單點129元，套餐174元。以上3款漢堡即日起至8月26日限時開賣，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積未販售該系列。