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必勝客「4款紙包筆管麵」新上市！限時爽吃加1元多1件副食

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客「Pasta Hut」升級成「咪巴克斯紙包餐館」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！人氣速食品牌「必勝客」上班族最愛個人餐「Pasta Hut」升級成「咪巴克斯紙包餐館」了，一次推出雙系列菜單，最低只要花119元就能吃到，其中，「激省紙包餐」更有全新4口味紙包筆管麵，即日起於全門市上市，至8月31日前還可享買紙包餐系列加1元多1件副食優惠。

必勝客「Pasta Hut」今夏升級成「咪巴克斯紙包餐館（ME BOX獨饗盒）」，雙系列菜單全新登場，有「激省紙包餐」系列只要119元起，想吃得更飽則可以選擇179元起的「輕奢紙包餐」系列，無論想吃麵或是飯通通一次滿足，即日起於全門市上市。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲4款全新紙包筆管麵119元起。

「激省紙包餐」推出全新4款紙包筆管麵，其中，「蒜香培根紙包筆管麵」是獨特蒜香醬汁搭配煙燻培根的組合；「奶油德腸紙包筆管麵」則選用特製奶油醬配上德式香腸；「紅醬燻雞紙包筆管麵」使用紅醬作為基底，結合鮮嫩雞肉；「青醬蛤蜊紙包筆管麵」則是羅勒青醬融入鮮奶油、起司後，搭配滿滿蛤蜊肉，每一口都超濃郁；除外還有人氣「奶油燻雞培根紙包飯」、「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」等吃。

「輕奢紙包餐」則提供「羅勒雞腿排紙包筆管麵」、「波隆那牛肉丸紙包筆管麵」、「奶油雞腿排紙包筆管麵」、「羅勒海鮮紙包筆管麵」、「奶油海鮮紙包筆管麵」、「波隆那海鮮紙包筆管麵」、「粉紅海鮮起司紙包飯」、「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」、「西班牙海鮮紙包飯」選擇。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲買紙包餐系列可享有加1元多1件副食優惠。

為歡慶新品上市，即日起至8月31日凡購買紙包麵、飯全系列可享「加1元多1件副食」優惠，副食有小份薯金幣、BBQ烤雞（1翅1腿）及和風鱈魚塊3塊任選1。

▲▼麥當勞海派魷魚季回來了。（圖／業者提供）

▲麥當勞海派魷魚季回來了。

另，麥當勞2023年期間限定「海派魷魚季」也重磅回歸，使用Q彈魷魚丁結合鱈魚漿裹粉後進行酥炸的「魷魚海鮮排」入堡，7月10日起搶先開賣「韓味雙牛魷魚堡」，魷魚海鮮排搭配100%雙層純牛肉，再佐以韓國直送不倒翁炭烤肋排醬、微辣泡菜醬，打造正宗韓式風味，單點124元、經典套餐189元；還有全新「韓味魷魚堡」同步上市，每一口都是濃濃海味，單點99元、經典套餐164元。

7月24日起「日式豬排魷魚堡」接棒上市，魷魚海鮮排與酥嫩炸豬排的組合，搭配大阪甘味醬、清甜美乃滋，打造鹹甜海陸滋味，單點124元、經典套餐189元；以上3款漢堡僅販售到8月20日或售完為止。

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