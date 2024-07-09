快訊／團購夯品「日本玄米油」污染物超標！下肚恐有致癌+基因毒性

▲日本出口「玄米胚芽油(RICE BRAN OIL)」檢出含污染物質及毒素不符規定。（圖／翻攝自食藥署網站）

記者洪巧藍／台北報導

不少團購主開團的日本「玄米胚芽油」遭檢出污染物！食品藥物管理署今（9）日公布邊境查驗結果，包含從日本進口的三和玄米胚芽油、阿拉伯進口的棕櫚油都被檢出污染物「縮水甘油脂肪酸酯（GEs）」超標，該物質進入人體腸道水解成為縮水甘油會具有致癌性與基因毒性，其中問題玄米油輸入量達8千多公斤，2款油品都需依照規定退運銷毀。

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▲油品遭檢出GEs，相關標準及危害。（圖／食藥署提供）

食品藥物管理署今（9）日公布邊境不合格名單，總計有12項產品違規，其中有2款油品被檢出縮水甘油脂肪酸酯（GEs）超標。食藥署副署長林金富表示，GEs經過人體腸道水解成為縮水甘油，此時恐具有致癌性與基因毒性，今年1月1日納入管制，市售供食用或者作為食品加工原料的植物性食用油標準為1000μg/kg。

品炘科技股份有限公司自日本進口的「玄米胚芽油（RICE BRAN OIL）」，製造廠商為三和油脂株式会社，品牌名為三和，檢出縮水甘油脂肪酸酯（GEs）1688 μg/kg，該批總計進口8294.4公斤、約9千多瓶。

至於井富油脂企業股份有限公司自阿拉伯聯合大公國進口的「棕櫚油（VEGETABLE FAT）」，製造廠商為EMIRATES REFINING COMPANY LTD，該批總計輸入40.00 公斤，被檢出縮水甘油脂肪酸酯（GEs）2634 μg/kg。

林金富表示，這兩款油品都超標違反規定，需退運銷毀；回顧國內過去這半年，玄米胚芽油總計進口66批，這是第一次不合格，至於阿拉伯的棕櫚油則是第一次進口就違規；針對這2業者未來抽批將從一般抽批變為加強抽批。

▲日本出口「玄米胚芽油(RICE BRAN OIL)」檢出含污染物質及毒素不符規定。（圖／翻攝自食藥署網站）