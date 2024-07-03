　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸多個牌子被點名！「福壽螺當田螺賣」噁炸　一年賣出幾百噸

▲福壽螺冒充田螺肉混入市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲福壽螺冒充田螺肉混入市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網媒踢爆，有不肖商家將福壽螺充當田螺販售。在抖音、淘寶、拼多多、小紅書平台上的商家，包括螺螄醬、螺肉、田螺肉、螺螄粉或螺肉醬等產品，根據生物特性和經不願具名專家鑑別，這些產品所用螺肉中，均發現與福壽螺高度相似的螺肉。有販子稱，一年銷量有幾百噸。

6月上旬，陸媒《澎湃新聞》赴湖南、重慶等多地暗訪發現，從野外捕撈的福壽螺價格低廉，與田螺等相差數倍，多被去殼加工「偽裝」成田螺肉，流入市場。經剝殼篩選成串或熟制等工藝後，讓人難以分辨。有販子稱，這幾年，他們主賣去殼的福壽螺凍肉，一年銷量有幾百噸，主要銷往一些餐飲店和預製菜工廠。

6月28日，記者根據網友線索，在抖音、淘寶等店鋪，購買了「豆大亨」爆爽螺螄醬、「抓貓的魚」麻辣味吮指螺肉、「沅江市野食神食品有限公司」生產的臘肉螺肉醬、「燈泡廠孫姐」螺螄粉和「辣嵐格」牙籤田螺肉，多款產品熱銷。經專家辨認，上述使用的螺肉與福壽螺肉高度相似。

▲福壽螺冒充田螺肉混入市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

「豆大亨」爆爽螺螄醬的生產企業湖南洞口辣妹子食品有限公司，位於湖南省邵陽市。7月2日下午，邵陽市洞口縣市場監督管理局接線人員稱，「沒聽說，聽說了肯定就會現場調查出結果。」

「抓魚的貓」螺肉產品生產企業為湖北省多又多食品有限公司。潛江市市場監督管理局辦公室接線人員稱，會向領導請示，由相關科室聯繫處理。

就沅江市野食神食品有限公司生產的臘肉螺肉醬，沅江市市場監督管理局投訴舉報維權部門接線人員稱，6月29日就接到了市民的相關投訴，7月1日已將此事轉交至食品生產部門處理，「局內比較重視，目前正在處理中，還沒有處理結果。」

柳州市柳江區市場監督管理局辦公室的接聽電話的工作人員稱，關於「孫姐螺的店」是否使用福壽螺作為螺肉原料一事，該辦公室主任已將落實情況和整改情況上報至柳州市市場監管局和柳州市網信辦，「已經處理」。不過，該工作人員稱其未經手處理此事，不清楚具體的處理結果。

「辣嵐格」牙籤螺肉生產企業為湖南夢享時代農業科技發展有限公司。長沙市12315熱線工作人員稱，會對「辣嵐格」相關情況及其相關資質進行調查，調查後會回饋。

衡陽市祁東縣「湖南味了誰食品有限責任公司」生產時混用福壽螺、食品加工環境令人堪憂等情況，7月2日，祁東縣市場監督管理局一位工作人員表示，目前還在調查中，不便接受採訪。

▲福壽螺冒充田螺肉混入市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

ET快訊
快訊／大雷雨狂轟4縣市！　警戒區曝
快訊／進學校10分鐘倒地！　25歲警「相驗結果出爐」
快訊／雨勢升級！　9縣市豪大雨特報
知名電商倉庫燒成廢墟！　焦屍無法辨認身分
台中25歲警「倒臥操場不治」　弟弟也是員警...急請假處理後
謎片是真的！日本21歲女殺死高中妹　和辦案刑警爆不倫
快訊／國家警報響！　大雷雨轟4縣市
江坤俊遭爆曖昧護理師　正宮來頭不小！是亞運橋牌隊銀牌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平一通電話能結束烏俄戰爭？　北京強調「非當事方」

哈薩克「最高規格」戰機伴飛禮遇習近平　總統親赴機場接機

大陸多個牌子被點名！「福壽螺當田螺賣」噁炸　一年賣出幾百噸

陸17歲羽球小將「張志傑」生前急救是否合規　世界羽聯將徹查

快訊／台漁船遭扣押！　中國海警局：涉非法捕撈「依法登檢查扣」

陸多地加強貫徹《反間諜法》　正建立全民檢舉制

慎入！吊車誤觸高壓電　司機跑一半「下半身活活燒焦」倒車門邊

控被男大生硬上2次！長髮妹校園直播遭性侵經歷：不記得有無戴套

澎湖漁船疑涉違反陸伏季休漁規定　陸委會：透過管道化解不必要揣測

男子將功德箱當「提款機」竊千元被逮　他辯稱：拜完菩薩才借

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

Junior登記結婚忘記帶婚約書　林宣瑜「他只記得帶小鬼公仔」

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

習近平一通電話能結束烏俄戰爭？　北京強調「非當事方」

哈薩克「最高規格」戰機伴飛禮遇習近平　總統親赴機場接機

大陸多個牌子被點名！「福壽螺當田螺賣」噁炸　一年賣出幾百噸

陸17歲羽球小將「張志傑」生前急救是否合規　世界羽聯將徹查

快訊／台漁船遭扣押！　中國海警局：涉非法捕撈「依法登檢查扣」

陸多地加強貫徹《反間諜法》　正建立全民檢舉制

慎入！吊車誤觸高壓電　司機跑一半「下半身活活燒焦」倒車門邊

控被男大生硬上2次！長髮妹校園直播遭性侵經歷：不記得有無戴套

澎湖漁船疑涉違反陸伏季休漁規定　陸委會：透過管道化解不必要揣測

男子將功德箱當「提款機」竊千元被逮　他辯稱：拜完菩薩才借

習近平一通電話能結束烏俄戰爭？　北京強調「非當事方」

手術後2個月「皮膚冒紅點」竟是乳癌復發！醫：癌細胞侵襲皮膚

郭智輝盼引進移工穩供電「這蠻緊急」　本周將和勞動部討論

南臺灣土地公補庫存　6.79億入手339坪地蓋商辦

灰狼新星出事啦！艾德華茲遭女子揭穿過去7個月生了3個孩子

U23中華培訓隊遭美國大學明星隊無安打　全場被14次三振

快訊／大雷雨狂轟4縣市　2地防暴雨「警戒區曝」

【廣編】JOY COLORi未來鑽石攜手小王子！全新聯名帶你探索永續時尚的奇幻旅程

臺東FUN暑假！正氣觀光夜市「每周增加1營業日」

嘉義布袋1女跌落魚塭！救上岸已無呼吸心跳　送醫搶命中

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

大陸熱門新聞

正妹道士「美乳俏臀」露出：性愛能定氣

跳舞時多看一眼！陸網紅遭連捅多刀亡

控被男大生硬上2次！長髮妹校園直播遭性侵經歷

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

4歲女兒愛的抱抱變裸絞　爸爸秒昏死後仰砸地

17歲羽球小將亡　「穿越者」預言命中道歉了

台漁船遭扣押！中國海警發聲了

火箭墜毀爆炸　天兵科技道歉了

宋濤：把台灣青年推向戰場、綁上台獨戰車

高空作業員弄壞花圃！屋主竟砍斷他安全繩

陸「意外」官宣新隱形戰機「殲-31B」 特寫「側彈艙」載彈量升級

正妹穿一字領露鎖骨！男友罵「想給誰看」威脅分手

國台辦：挑釁兩岸必受懲罰

國台辦重申：對台獨份子一追到底

更多熱門

相關新聞

日本零食混入「1cm老鼠大便」！回收19萬包

日本零食混入「1cm老鼠大便」！回收19萬包

日本森永製菓28日宣布自主回收約19萬包旗下熱門商品「森永小饅頭」（マンナボーロ），原因是在包裝內發現疑似小動物糞便的異物。森永製菓接獲消費者反應後，隨即啟動調查，並回收相關批次商品。

福壽螺冒充田螺肉冷凍加工流入陸市場 「螺販子」：只要有貨我就收

福壽螺冒充田螺肉冷凍加工流入陸市場 「螺販子」：只要有貨我就收

臭蛋頻傳！專家示警：高溫加速變質　小心5大「壞蛋」狀態

臭蛋頻傳！專家示警：高溫加速變質　小心5大「壞蛋」狀態

收到男友媽手工粽！女喊幸福「卻撞見蟑螂腳」崩潰了

收到男友媽手工粽！女喊幸福「卻撞見蟑螂腳」崩潰了

關鍵字：

福壽螺田螺食品安全電商平台混充

讀者迴響

熱門新聞

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

即／苗栗男為拿手機落海死亡　妻小悲痛認屍

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

快訊／25歲警休假回台中！倒國小操場送醫不治

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面