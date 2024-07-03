大陸多個牌子被點名！「福壽螺當田螺賣」噁炸　一年賣出幾百噸

▲福壽螺冒充田螺肉混入市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網媒踢爆，有不肖商家將福壽螺充當田螺販售。在抖音、淘寶、拼多多、小紅書平台上的商家，包括螺螄醬、螺肉、田螺肉、螺螄粉或螺肉醬等產品，根據生物特性和經不願具名專家鑑別，這些產品所用螺肉中，均發現與福壽螺高度相似的螺肉。有販子稱，一年銷量有幾百噸。

6月上旬，陸媒《澎湃新聞》赴湖南、重慶等多地暗訪發現，從野外捕撈的福壽螺價格低廉，與田螺等相差數倍，多被去殼加工「偽裝」成田螺肉，流入市場。經剝殼篩選成串或熟制等工藝後，讓人難以分辨。有販子稱，這幾年，他們主賣去殼的福壽螺凍肉，一年銷量有幾百噸，主要銷往一些餐飲店和預製菜工廠。

6月28日，記者根據網友線索，在抖音、淘寶等店鋪，購買了「豆大亨」爆爽螺螄醬、「抓貓的魚」麻辣味吮指螺肉、「沅江市野食神食品有限公司」生產的臘肉螺肉醬、「燈泡廠孫姐」螺螄粉和「辣嵐格」牙籤田螺肉，多款產品熱銷。經專家辨認，上述使用的螺肉與福壽螺肉高度相似。

「豆大亨」爆爽螺螄醬的生產企業湖南洞口辣妹子食品有限公司，位於湖南省邵陽市。7月2日下午，邵陽市洞口縣市場監督管理局接線人員稱，「沒聽說，聽說了肯定就會現場調查出結果。」

「抓魚的貓」螺肉產品生產企業為湖北省多又多食品有限公司。潛江市市場監督管理局辦公室接線人員稱，會向領導請示，由相關科室聯繫處理。

就沅江市野食神食品有限公司生產的臘肉螺肉醬，沅江市市場監督管理局投訴舉報維權部門接線人員稱，6月29日就接到了市民的相關投訴，7月1日已將此事轉交至食品生產部門處理，「局內比較重視，目前正在處理中，還沒有處理結果。」

柳州市柳江區市場監督管理局辦公室的接聽電話的工作人員稱，關於「孫姐螺的店」是否使用福壽螺作為螺肉原料一事，該辦公室主任已將落實情況和整改情況上報至柳州市市場監管局和柳州市網信辦，「已經處理」。不過，該工作人員稱其未經手處理此事，不清楚具體的處理結果。

「辣嵐格」牙籤螺肉生產企業為湖南夢享時代農業科技發展有限公司。長沙市12315熱線工作人員稱，會對「辣嵐格」相關情況及其相關資質進行調查，調查後會回饋。

衡陽市祁東縣「湖南味了誰食品有限責任公司」生產時混用福壽螺、食品加工環境令人堪憂等情況，7月2日，祁東縣市場監督管理局一位工作人員表示，目前還在調查中，不便接受採訪。