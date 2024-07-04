媽開團賣生乳捲「卻狂被棄單」　他一看日期傻眼：反而虧一堆錢

▲原PO還要幫媽媽消掉那些被棄單的貨。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有許多人會開團購，不過近日就有網友發文透露，他媽媽因為看到朋友開團賺錢，所以也決定一起做，怎料「人家棄單沒來拿又不去催」，最後不但沒賺錢，還反而虧了一筆，讓他覺得很煩。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在「匿名公社」上發文直呼，「我媽真的把團購想得太天真！」媽媽因為看到朋友做團購賺錢，所以也決定一起做，還和原PO借錢買冷凍庫。原PO透露，媽媽這次揪的是生乳捲，可是「人家棄單沒來拿又不去催」，導致冷凍櫃堆滿了生乳捲，還要原PO幫忙買。

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原PO無奈表示，媽媽開團的很多東西都不能久放，而這次生乳捲到他手上時，甚至只剩下1天就要過期，「阿姨們早都嚇到不敢接電話了」，結果媽媽現在卻還在幫習慣性棄單的人講話，「沒賺錢反而虧一堆錢，勸又勸不聽，煩死了！」

貼文一出，不少網友也留言回應，「做生意本來就有風險，做食品類真的很怕棄單」、「餐飲的風險也是食材」、「我媽也是這樣～孩子要幫忙收爛攤子」、「所以現在很多都先訂人數再訂商品，要等很久」。還有網友建議，「收訂金呢」、「買東西不是可以設先付一半的訂金嗎」。