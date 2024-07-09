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北約峰會今登場　消息人士：烏克蘭入盟「不可逆轉」

▲烏克總統澤倫斯基呼籲西方盟邦加快交付武器速度。（圖／路透）

▲烏克蘭離入盟之路更近。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

3名熟悉內幕的消息人士指出，烏克蘭加入北約的這條路，在北約的聯合公報草案中被描述是「不可逆轉的」。

CNN報導，北約（NATO）峰會將在本周舉行，關於提供給烏克蘭加入北約的保證究竟要多強烈，一直是32個成員國此前爭論的焦點。不過就消息人士指出，本次聯合公報的草案中，描述烏克蘭加入北約是「不可逆轉的」，雖然最終版本可能還有變，但「不可逆轉」（irreversible）這個措辭，對仍在交戰的烏克蘭和俄羅斯當局來說，都是重大訊號。

其中一名消息人士是一名美國官員，他說白宮支持在最終版本中使用該措辭，但前提是文件中必須重新確保烏克蘭的民主改革會繼續下去。

事實上，大多歐洲成員國都強調，對烏克蘭加入北約應該採取強烈措辭，但美國和德國一度提出，應該描述這個公報是烏克蘭加入北約的「橋梁」。然而官員們也強調幫助烏克蘭對抗俄羅斯的「切實措施」的重要性。

烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）8日表示，加入北約不能只靠措辭，還得靠實際的措施讓烏克蘭能離真正入盟更進一步。

一名美國當局高層5日表示，北約將會有一項「重大宣布」，將揭示北約如何對烏克蘭增加軍事、政治和經濟援助，作為基輔加入北約的「橋梁」。美國官方7日公開拒絕說明任何關於峰會的聯合公報內容。

北約峰會將於美東時間9日（台灣時間10日）登場；美國國家安全會議對歐資深顧問卡本特（Michael Carpenter）在8日的簡報中表示，對北約如何在峰會上發表烏克蘭入盟內容的關注是理所當然的，「用詞將會清晰有力。聯盟會認可烏克蘭重要的（民主）改革努力，並展示對烏克蘭入盟的支持。」

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