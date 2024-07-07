俄軍使用北韓彈藥射高射炮　慘遭「膛炸」火烤身亡！驚悚影像曝光

North Korean supplied ammunition fails while being fired by Russian soldiers. pic.twitter.com/0N0kfduLch — Clash Report (@clashreport) July 4, 2024

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年9月訪俄、會晤俄國總統普丁，兩國便加強合作關係，其中北韓更向俄羅斯提供彈藥、彈道飛彈等裝備，彌補俄軍在俄烏戰場上的損耗。豈料，近來卻有一段影像顯示，俄軍疑似使用北韓提供砲彈後，卻反而遭到近距離膛炸。

《Daily NK》日文總編高英起指出，烏克蘭歷史最久的英文報紙《基輔郵報》（Kyiv Post）於當地時間5日報導這起離譜的爆炸事件，來自烏克蘭的軍事部落客「Оперативний ЗСУ」4日在社群平台Telegram上傳一段影片，拍攝地點為烏克蘭境內某一戰場，畫面中的俄軍士兵正在使用57毫米C-60高射炮（AZP S-60）。

口徑57毫米的C-60高射炮為俄羅斯從蘇聯時代起使用的地對空飛彈替換高炮，原本是採用牽引式的高砲武器系統，但影像裡是從4輪台車拆下、固定在裝甲運輸車（APC）之上。

▲俄軍在俄烏戰場使用北韓提供彈藥，慘遭膛炸。（圖／翻攝自X）

南韓軍事專家指出，蘇聯軍隊從1950年代起便廣泛運用57毫米C-60高射炮，直到1970年代才由各種防空飛彈取代，然而北韓直到現今依舊使用這種武器，也因此俄軍為了彌補在侵略烏克蘭時損耗的彈藥庫，才會搬出57毫米C-60高射炮這款老古董，並依賴北韓提供的彈藥，解決俄羅斯國內彈藥調派困難的問題。

只見該段10秒鐘的影片，俄軍3名機組人員將北韓製的彈藥搬到57毫米C-60高射炮，準備用來攻擊烏克蘭軍，卻沒想到彈藥在短時間內「原地爆炸」，現場竄出金黃色的火光，慘遭炸死。

報導指出，這起事件並非俄軍第一次在俄烏戰爭中使用蘇聯時代武器和彈藥造成傷亡，原因可能出自於俄軍的無知或疏忽、未能遵循安全程序，也有可能是北韓在生產彈藥時缺乏高度的精確度，導致彈藥筒中適當粉末裝填量超出預期，導致發射時爆炸。

另外，北韓雖然從今年9月以後，便透過貨運等方式提供俄軍各種彈藥和彈道飛彈，但其品質出現疑慮的消息時有所聞。