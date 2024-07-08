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英防相訪烏克蘭重申支持　增援反戰車飛彈和自走砲

▲英國國防大臣希利（John Healey）訪問烏克蘭，會見總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲英國國防大臣希利訪問烏克蘭，會見總統澤倫斯基。（圖／路透）

文／中央社

英國國防大臣希利今天訪問烏克蘭，宣布將加快速度，讓烏克蘭在未來100天內儘速取得英國4月承諾提供的軍援。希利並宣布增援90枚「硫磺」反戰車飛彈、10台AS-90自走砲。

希利（John Healey）5日接任國防大臣。英國國防部表示，上任不到48小時，希利即啟程前往烏克蘭，訪問南部濱臨黑海港口城市敖德薩（Odesa），期間與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）會談，並重申英國對烏克蘭的堅定支持。

希利宣布英國軍援烏克蘭新方案，包括90枚「硫磺」（Brimstone）反戰車飛彈、10台AS-90自走砲、25萬發50口徑彈藥、50艘河上與沿岸小型軍用船艇、61輛可用於防禦工事的推土機、40輛掃雷車等。根據英國國防部的資料，這些都是隨時可供應的軍需品與軍備。

英國4月曾宣布歷來單筆最大規模的軍援烏克蘭方案，包括逾1600枚打擊型及防空飛彈；裝甲車、全地形車（ATV）等逾400輛陸戰載具；近400萬發小型武器彈藥；近海突擊艇（ORC）、蛙人輸送艇等總計60艘船艇及槍砲；以及數量不等的「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈。

英國國防部指出，希利已下指示，務必在未來100天內將以上軍援全數運抵烏克蘭。

陪同希利訪烏的英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）說，長遠而言，透過持續支援烏克蘭、協助確保俄羅斯戰敗，英國和歐洲將更安全、更強大。

希利強調，即便英國政府更迭，英國對烏克蘭的支持依然是跨黨派團結一致。

英國4日舉行國會大選，工黨勝出並接替保守黨執政，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）於5日就任首相，當天任命希利為國防大臣。

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