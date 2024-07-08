俄控：烏克蘭重金利誘「企圖劫持Tu-22M3」！　北約成員國涉案

▲ 俄軍一架Tu-22M3轟炸機墜毀，圖非當事戰機。（資料照／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯聯邦安全局（FSB）宣布，阻止一樁烏克蘭組織企圖劫持俄軍圖-22M轟炸機（Tu-22M3），將其開往烏國的陰謀，且背後有北大西洋公約組織（NATO）成員國涉入。

俄媒《塔斯社》報導，俄國聯邦安全局8日在官網聲稱，烏克蘭情報部門企圖以鉅額酬勞及義大利公民身分，利誘一名俄軍飛行員，說服他劫持一架航空太空軍（BKC）圖-22M飛往烏克蘭。且證據表明，有北約成員國情報機構參與策畫與執行這項行動。

FSB公開該名俄國飛行員與烏國情報官在Telegram的對話內容，可見烏方開出300萬美元（約新台幣9732萬元）報酬，將由烏克蘭國防工業公司支付。

該名飛行員在調查中供稱，對方毫不掩飾自己情報官員的身分，自稱名叫帕夫洛（Pavlo），「他建議我劫持一架飛機開往烏克蘭，而且不是隨便一架」，而是可攜帶核武的遠程轟炸機。

烏方要求他放火燒航空設備，還要他提供飛機編號、技術問題等細節，甚至揚言危害他的家人，於是「我去找指揮官，把一切都告訴他們」。

《路透》尚無法獨立證實事件細節，烏克蘭國家安全局（SBU）未回應置評請求。

俄方還補充，在行動中獲取的情報有助其部隊襲擊烏國西北部日托米爾州（Zhytomyr）的奧澤爾涅（Ozerne）空軍基地，但事發時間點及攻擊的真實性尚不清楚。日托米爾州7日凌晨曾響起空襲警報，Telegram非官方頻道稱發生爆炸，目前未獲證實。