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大陸 大陸焦點 特派現場

剛買iPhone就弄丟！他贈拾獲女4千元　反被開口討「5倍酬勞」

▲桃園市地檢署昨天指揮桃園市調處、北機組與平鎮警分局搜查平鎮區劉姓里長候選人與其親友樁腳，偵訊後向院方聲押，院方下午開庭審理後，法官裁決收押禁見並禁止通信。（示意圖／視覺中國CFP）

▲一名女子撿到iPhone手機，向失主索討2.2萬元酬勞，最後被告上法院。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

貴州省銅仁市一名陳姓蛋糕店員工，在工作過程中不慎遺失剛買的iPhone手機，上網求助後找到拾得手機的鄧姓女子，沒想到對方竟獅子大開口，討要5,000元（人民幣，下同，約新台幣2.2萬元）的酬勞，否則拒絕歸還。陳姓員工無奈之下，只能一狀告上法院，如今判決結果出爐，鄧女被判須賠8,500元（約新台幣3.8萬元）。

綜合陸媒報導，陳姓員工在銅仁市石阡縣某蛋糕店工作，2024年初剛換新iPhone，沒想到在派送蛋糕的過程中，不慎將新手機遺失，嚇得他趕緊上網求助，發布協尋訊息。

經過一段時間的等待，陳姓員工發現，自己的手機被鄧女撿到，於是聯繫了對方，並且承諾給予1,000元（約新台幣4,467元）的酬勞。

沒想到，鄧女聽完以後，反而是獅子大開口，索討5,000元（約新台幣2.2萬元），否則的話拒絕歸還手機。陳姓員工幾經溝通無效，無奈之下只能報警處理。

▲公正、公平、法官、原則。（示意圖／CFP）

▲一名女子撿到iPhone手機，向失主索討2.2萬元酬勞，最後被告上法院。（示意圖／CFP）

不過，員警找上門以後，鄧女仍舊堅持，不付這筆錢就不歸還手機。陳姓員工無奈之下，只能將人告上法院。

在審理的過程中，鄧女則聲稱，她並非惡意偷竊、搶劫手機，而是在路邊撿到的，因為與陳姓員工溝通時有衝突，才會導致這起事件發生，目前撿到的手機已被孫子弄丟。

對此，法院審理後認定，撿到遺失物應還給失主，拾得人也要及時通知領取，或是送給警方，且在過程中要妥善保管遺失物，若因故意或重大過失，導致遺失物毀損、消失，應當承擔民事責任。

法官認為，鄧女撿到手機後拒絕歸還，更聲稱已將手機遺失，行為已經損害了陳姓員工的權益，因此判鄧女須賠8,500元（約新台幣3.8萬元）。

 
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