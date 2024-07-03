北漂男聯絡不上媽媽報警　她奔警所曝真相...罵兒小題大作

▲邱母前往派出所說明，撤銷協尋，員警見虛警一場也鬆口氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「我的媽媽失蹤了！」，北部一名邱姓男子向警方報案指出連絡不上母親請求協尋，警方根據邱母居住地轉報台南市二分局博愛派出所，員警發現邱母機車，便在機車上留字條，請其看到後前往派出所；晚上9時許邱母衝進派出所，氣得打電話給兒子大罵：「只是手機3天沒充電報什麼案？」，令員警看了也無奈苦笑。

據了解，由於台南前幾天連日暴雨，住北部的邱男致電母親手機有通沒回，過幾天再打手機已關機，邱男聯絡不上母親，擔心發生意外，自己又抽不出時間返鄉查探，便向北部警局派出所報案尋人；警方接獲報案後，釐清邱母居住地點，便轉派台南市警二分局博愛派出所協尋處理。

博愛所獲報後，在轄區郵局前發現邱母機車，但也無法確定使用者是否為邱母，決定在機車上留下字條：「看到後請前往派出所」。沒想到晚上9時許，邱母衝到派出所，向警方表示自己下午才看到字條，但晚上才有空來派出所，對員警很不好意思，頻頻道歉。

邱母表示她很少用手機，時常因為漏接兒子電話被兒子嘮叨碎念，只是沒想到這次兒子竟然會因此報案；邱母在警所打電話聯繫兒子，一接通就罵：「只是手機3天沒充電，有什麼好報案的？」還好只是虛驚一場。市警二分局提醒民眾，外出記得告知家人去向，以免造成家人擔心。