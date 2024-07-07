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回到家突爆流淚…「1行為」手機自燃！枕頭報銷燒焦他嚇壞

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲原PO舊手機自燃。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

這也太恐怖了！有網友在「●【爆廢公社】●」表示，某日一回到家後，眼淚莫名流個不停，有被嗆到的感覺，才發現他的備用手機竟然自燃，「一個乳膠枕頭報銷了…還好有及時發現。」枕頭燒焦照一出，一票人不禁直呼，「沒燒起來真的很幸運」、「好險我舊手機都是直接放在束袋裡面封印起來。」

「老手機真的要小心。」苦主文中表示，當天回到家，想說怎麼眼淚流不停，原本以為是被什麼東西嗆到，後來才發現是放在乳膠枕頭上的備用手機自燃了，不僅手機燒到背殼融化，枕頭上更是有一大塊方型燒焦痕，幸好及時發現，避免了更大的損失，不禁用hashtag勸世，「#不要放在枕頭上」、「#若棉被衣服蓋著更危險」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲乳膠枕報銷了。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

原PO也在留言處透露，手機不是在充電情況下自燃，只是他曾把手機拿去外面店家換電池，不是用原廠產品，而且換過電池後，健康度一直都顯示100%，但有時候會發熱，所以也不太準，「算是給大家一個警惕，手機不要放在容易聚熱的地方。」

貼文引發議論，「我以前到現在堅持原廠電池不是沒原因的…副廠電池雖然現在的穩定性很高了，但還是沒保障」、「好險沒發生火災，不幸中的大幸」、「副廠電池會膨脹，我以前也是換副廠，後來電池膨脹到直接手機裂開，之後就沒在用了」、「還好只是嗆到流眼淚…如果房子燒掉欲哭無淚。」

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