林口15歲少女離奇失蹤！7天無音訊 　手機訊號曾在新竹、桃園出現

記者戴上容／新北報導

新北市林口一位年僅15歲的少女在本月1日清晨出門購買早餐後竟然神秘失蹤，迄今已過去整整7天依然毫無音訊。父母心急如焚，焦急報案。據警方調查，少女在出門不久後便搭上計程車前往蘆洲，少女手機信號6日出現在新竹北區，7日則在桃園龜山出現，但每次追蹤結果都讓人失望，警方仍持續追查中。

▲少女身影 。（圖／記者戴上容翻攝）

少女的家長近日在臉書頻繁發，表示女兒不見了，這名15歲的少女身高168公分，長髮圓臉，失蹤當天穿著白色半袖T恤、大腿側邊開叉滾白邊黑色運動短褲（真理褲）、白色拖鞋。1日清晨，她從林口區文化三路社區住家外出購買早餐，家人直到中午仍不見其歸來。

家長表示，當時少女只回應了一句「要回家了」，隨即手機關機，再也無法聯繫。父親立即報警協尋，爸爸擔心少女未攜帶心臟藥物，恐有生命危險。家長補充說，失聯前全家剛從澎湖旅遊回來，氣氛融洽，甚至計劃再去玩水，也未聽說少女有交網友。家長透過學校老師、同學尋找，但均無所獲。

林口警分局表示，接到報案後即刻調閱監視器，展開緊急協尋。然而，少女的手機處於關機狀態，無法即時定位。監視畫面顯示，少女在1日出門後即搭計程車前往蘆洲某社區，然而該社區未裝監視系統，警察到場訪查住戶，皆稱未見過該少女。

6日，少女的手機信號曾在新竹市北區出現，林口警方立即通報當地警分局，派員陪同家長前往新竹，累計清查5家汽車旅館、1家網咖及周邊超商，均表示未見過少女。

昨（7日），少女的手機信號再度在桃園市龜山區出現，距離林口相當近，警方再次通報當地警分局，派員陪同家長前往搜尋，但依然未果。昨晚，少女的手機依舊關機，警方持續調閱相關地點監視器畫面過濾協尋中。

警方呼籲，如有任何關於該少女的訊息，請立即撥打110或聯繫林口警分局文林派出所（02-26030703）。少女的家人正在經歷無盡的煎熬，期盼社會各界能伸出援手，早日找到失聯少女。