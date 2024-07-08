　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林口15歲少女離奇失蹤！7天無音訊 　手機訊號曾在新竹、桃園出現

記者戴上容／新北報導

新北市林口一位年僅15歲的少女在本月1日清晨出門購買早餐後竟然神秘失蹤，迄今已過去整整7天依然毫無音訊。父母心急如焚，焦急報案。據警方調查，少女在出門不久後便搭上計程車前往蘆洲，少女手機信號6日出現在新竹北區，7日則在桃園龜山出現，但每次追蹤結果都讓人失望，警方仍持續追查中。

▲▼少女身影 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲少女身影 。（圖／記者戴上容翻攝）

少女的家長近日在臉書頻繁發，表示女兒不見了，這名15歲的少女身高168公分，長髮圓臉，失蹤當天穿著白色半袖T恤、大腿側邊開叉滾白邊黑色運動短褲（真理褲）、白色拖鞋。1日清晨，她從林口區文化三路社區住家外出購買早餐，家人直到中午仍不見其歸來。

▲▼少女身影 。（圖／記者戴上容翻攝）

家長表示，當時少女只回應了一句「要回家了」，隨即手機關機，再也無法聯繫。父親立即報警協尋，爸爸擔心少女未攜帶心臟藥物，恐有生命危險。家長補充說，失聯前全家剛從澎湖旅遊回來，氣氛融洽，甚至計劃再去玩水，也未聽說少女有交網友。家長透過學校老師、同學尋找，但均無所獲。

林口警分局表示，接到報案後即刻調閱監視器，展開緊急協尋。然而，少女的手機處於關機狀態，無法即時定位。監視畫面顯示，少女在1日出門後即搭計程車前往蘆洲某社區，然而該社區未裝監視系統，警察到場訪查住戶，皆稱未見過該少女。

6日，少女的手機信號曾在新竹市北區出現，林口警方立即通報當地警分局，派員陪同家長前往新竹，累計清查5家汽車旅館、1家網咖及周邊超商，均表示未見過少女。

昨（7日），少女的手機信號再度在桃園市龜山區出現，距離林口相當近，警方再次通報當地警分局，派員陪同家長前往搜尋，但依然未果。昨晚，少女的手機依舊關機，警方持續調閱相關地點監視器畫面過濾協尋中。

警方呼籲，如有任何關於該少女的訊息，請立即撥打110或聯繫林口警分局文林派出所（02-26030703）。少女的家人正在經歷無盡的煎熬，期盼社會各界能伸出援手，早日找到失聯少女。

ET快訊
黃捷「開鎖闖會議室」　監視器畫面曝光
雙槍殺手轟11槍！　林士傑4部位中彈慘死
林口15歲少女買早餐失蹤7天　168公分、長髮穿運動短褲
快訊／藍綠二次大戰！　現場一片混亂
快訊／NONO現身！涉性侵6女　士院首開庭
宏恩爆女病患遭性侵　分院長驚曝：很多醫院都有
快訊／大雷雨轟5縣市！　防冰雹雷擊
快訊／黃健瑋收道歉聲明　對方認「下藥性侵」不實指控
快訊／宋仲基「升格二寶爸」！　辣妻又懷孕了
快訊／逃跑墜19樓摔死！　24歲男是「創意私房」偷拍上傳者
快訊／17縣市大雨特報！　下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

唐治平認母「今最後期限」！士檢回應了：比對身分後依法處理

大小便失禁爆殺機！高雄「折屍藏衣櫃」酷刑索命　檢複驗查死因

快訊／台78大貨車自撞翻覆外車道　駕駛一度受困

殺手至少轟11槍！林士傑遭伏擊4部位中槍　頸部及胸腔為致命傷

OL北車搭電梯被狂頂！70歲翁「怕漏尿」：一直抬高　檢打臉起訴

快訊／汐止汐萬路1男摔3米高駁坎　面朝下淌血無呼吸心跳送醫

快訊／色魔NONO猥褻6女！士院今首開庭　他戴口罩現身了

藥頭見警上門慌了！摸東摸西喊「要去洗腰子」　警搜出毒品

強震後成孤島！大同大禮部落集資購怪手修步道　黑鷹3趟吊掛上山

林口15歲少女離奇失蹤！7天無音訊 　手機訊號曾在新竹、桃園出現

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

《紅天鵝》金荷娜抓姦「尪偷吃閨蜜」　2度問Rain：要跟我睡嗎...超曖昧

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

唐治平認母「今最後期限」！士檢回應了：比對身分後依法處理

大小便失禁爆殺機！高雄「折屍藏衣櫃」酷刑索命　檢複驗查死因

快訊／台78大貨車自撞翻覆外車道　駕駛一度受困

殺手至少轟11槍！林士傑遭伏擊4部位中槍　頸部及胸腔為致命傷

OL北車搭電梯被狂頂！70歲翁「怕漏尿」：一直抬高　檢打臉起訴

快訊／汐止汐萬路1男摔3米高駁坎　面朝下淌血無呼吸心跳送醫

快訊／色魔NONO猥褻6女！士院今首開庭　他戴口罩現身了

藥頭見警上門慌了！摸東摸西喊「要去洗腰子」　警搜出毒品

強震後成孤島！大同大禮部落集資購怪手修步道　黑鷹3趟吊掛上山

林口15歲少女離奇失蹤！7天無音訊 　手機訊號曾在新竹、桃園出現

日本吃蕎麥麵「一直被注目」！吳怡霈問完原因傻眼：很多限制思想

BMW R1300 GS Adventure冒險重機亮相！電控滿檔、1桶油跑600km起

淄博暴雨騎士「連人帶車被捲走」　30秒消失在洪水中… 畫面曝

在書店竟能享用CAFÉ FINE DINING！職人手沖咖啡配主菜、甜點超特別

郭智輝坦言2025-2028用電吃緊　談核電立場「各種電都需要」

無人拉麵店闆娘翻車！手摸垃圾「補食材狂撥髮」　7hrs監視器抓包

唐治平認母「今最後期限」！士檢回應了：比對身分後依法處理

大小便失禁爆殺機！高雄「折屍藏衣櫃」酷刑索命　檢複驗查死因

第54屆全國技能競賽將登場　雲嘉南分署銲接選手力拚奪金

蔣萬安「深蹲換乘」來了？北捷試辦3個月　75秒深蹲20下賺LINE POINTS

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

社會熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

女大生熟睡遭男友性侵！私密照被拿到學校散佈

男哀求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽回應

男下海玩水睡著醒來在外海！漂19hrs獲救

高美館豪宅命案　死者疑遭兇嫌「慢慢玩死」　

林士傑家門前遭槍殺！黃偉哲喊話了

即／陸軍官校新生墜樓　家屬放棄急救

更多熱門

相關新聞

即／色魔NONO猥褻6女今法院開庭！

即／色魔NONO猥褻6女今法院開庭！

藝人NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」等數10名女性指控性騷擾、性侵，被檢方認定共6女受害，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等7項罪嫌起訴。今（8日）士林地院首開庭，NONO身穿白色襯衫，面對媒體提出各種問題均沈默不語，並快速與其辯護律師步入法院。

28歲OL做美甲　指尖摳眼釀「眼球破裂」

28歲OL做美甲　指尖摳眼釀「眼球破裂」

宏恩醫院病人被虐打！分院長曝他「5天打倒10多人」

宏恩醫院病人被虐打！分院長曝他「5天打倒10多人」

北市東區百家樂賭藏身商辦　7長腿女荷官搶眼

北市東區百家樂賭藏身商辦　7長腿女荷官搶眼

腳踝卡進貨梯！甲蟲店員工「頭下腳上」倒掛

腳踝卡進貨梯！甲蟲店員工「頭下腳上」倒掛

關鍵字：

手機少女影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面