花蓮縣政府接獲醫院、鄉親陳情缺水　建請經濟部研擬良策改善供水穩定及水質

▲花蓮受豪雨重創缺水，縣長徐榛蔚建請經濟部、台灣自來水公司等單位儘速研擬良策，提升供水穩定及改善水質，增進公共用水服務。

地方中心／綜合報導

自0403地震後，近半個月豪大雨，重創花蓮山區上游原水渾濁，導致花蓮民生缺水、連醫院也水壓不足，雖然台灣自來水公司設置22個臨時供水站供民眾取水，但杯水車薪，縣政府接獲醫院反映、眾多鄉親陳情，縣長徐榛蔚對此深感憂心，誠摯建請經濟部、台灣自來水公司等單位，應儘速研擬良策，提升供水穩定及改善水質，增進公共用水服務。

首先，在恢復供水措施之前，縣政府建議，在醫院或相關公立單位周邊，增設更多臨時供水站，派遣專門供水車，每日定時輸送足量的清潔水源，確保醫院或其他機關基本用水需求。動員當地和周邊區域儲水設施，如大型水箱、儲水塔等，暫時調配給醫院使用，緩解急需。

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其次，在恢復供水措施之後，在現有供水資源有限的情況之下，應將醫院列為優先供水對象，確保其水壓穩定，提高醫療服務之用水，滿足醫療和衛生需求。同時應該積極強化、改善供水穩定，及確保民生用水的水質，進而增進大眾公共用水服務之成效。

徐縣長表示，解決花蓮民生缺水和醫院供水問題，需要短期應急措施與中長期規劃相結合。通過增設臨時供水站、提升供水管網壓力、建設專用水管線、多元化水源開發等措施，確保醫院用水安全穩定。同時，加強水質監控和處理，推廣節水技術和設備，提高用水效率，保障醫療衛生服務正常，確保民眾健康和安全。