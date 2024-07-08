28歲OL做美甲　指尖摳眼釀「眼球破裂」！就醫知嚴重性嚇壞

▲28歲OL用作美甲的指甲尖端摳眼，導致發炎感染眼球破裂。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名愛美的余姓女子平日習慣植假睫毛、做光療指甲，因罹患季節性結膜炎，雙眼奇癢無比，她情急之下用指甲尖端摳揉下眼瞼，隔天雙眼卻淚流不止、腫脹不堪。經過就醫檢查後，發現她的右眼球破裂，角膜有數條0.3公分刮傷痕跡。醫師表示，指甲油有化學成分，使用尖端搓揉眼睛恐會刮破結膜微血管，造成細菌進入眼部導致發炎，嚴重恐有視力喪失風險。

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▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，這名28歲余姓女子是上班族，曾接受過近視屈光手術，之後視力正常，今年2月春天罹患季節性結膜炎，造成雙眼奇癢無比，並有嚴重異物感。女子主訴，她曾使用食指的指甲尖端摳揉雙眼，當下有減緩不適感，沒想到隔天雙眼卻突然腫脹、淚流不止，幾乎看不清眼前物，根本無法上班。

洪啟庭立即為她檢查，發現余女的右眼最佳矯正視力只剩0.3，而右眼角膜中下部，有數條0.3公分的刮傷，深度幾乎貫穿整個角膜，造成眼球破裂。左眼部分也有嚴重的結膜下出血，但視力不受影響，兩眼眼壓都在正常值內，當日開立藥物並請余女明日再回診。

▲余女的右眼眼角膜有數條刮痕。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲左眼也形成嚴重結膜下出血。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲第二日回診右眼出現黃白色的前房蓄膿。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭表示，隔日余女回診追蹤，但右眼視力更模糊，並伴有眼眶疼痛、偏頭痛，裂隙燈下檢查，右眼前房下半部出現白黃色蓄膿，代表眼球內部出現發炎反應，可能源自於感染。

經仔細詢問，余姓女子表示，當日是裝甲片，指甲比較長、又尖銳，還有立體造型配件，由於還有施作美睫，不可能揉眼睛，因此是用指甲尖端摳下眼瞼，當下應有劃傷眼部，沒想到會這麼嚴重，之後再也不敢裝甲片，單純只擦指甲油。

▲余女表示再也不敢裝甲片，現在只敢擦指甲油。（圖／記者許宥孺攝）

洪啟庭研判，這是美甲化學成分由裂開的角膜進入眼球內部，造成後續發炎反應。幸運的是眼球後方的視網膜與視神經均正常，代表眼內炎只侷限在眼球前部，尚未向後方擴散，否則有施明風險。女子經過一星期治療後，先前狀況都已痊癒，角膜撕裂傷口也完全癒合，視力也恢復到0.9。

洪啟庭指出，指甲是薄的角質層，下方藏有成百上千萬的細菌、甚至是黴菌；指甲油有乙酸乙酯、異丙醇、丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯等化學成分，若是刮傷眼球，嚴重可能完全失明，甚至必須摘除眼球。