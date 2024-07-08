快訊／色魔NONO猥褻6女！士院今首開庭　他戴口罩現身了

記者黃宥寧／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」等數10名女性指控性騷擾、性侵，被檢方認定共6女受害，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等7項罪嫌起訴。今（8日）士林地院首開庭，NONO身穿白色襯衫，面對媒體提出各種問題均沈默不語，並快速與其辯護律師步入法院。

▲藝人NONO（陳宣裕）被依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪起訴，今士林地院首開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

NONO利用他身為藝人「B咖一哥」的知名度及工作機會，結識6名被害人，先後在2008年、2010年、2011年、2013年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等理由為藉口，讓不知情的被害人與他獨處，進而伸出狼爪。

NONO於民國2009年間因參加節目而結識被害女子A1，並於隔年間某日晚間駕駛白色賓士休旅車載A1外出，期間竟徒伸手撫摸A1大腿，還趁等紅燈時側身強吻，並仗著身高181cm優勢強行抱住A1身體、徒手搓揉兩側胸部、臀腿等部位強制猥褻得逞。

事後又利用機會藉機侵犯，噁問「大不大？有沒有看過那麼大的？」隨即強壓A1上床，並脫去其褲子性侵得逞。過程中A1因極度疼痛而放聲慘叫，NONO還稱「反正沒有射精不算，看妳叫的那麼慘，這次就先放過妳。」隨即讓A1離開。

▲「色魔」NONO侵犯多名女子。（圖／記者黃宥寧攝）

不僅如此還以工作結識電視台內工作人員，後NONO於2013年間客串某偶像劇角色，並趁著到宜蘭縣議會出外景機會，見工作結束劇組人員機離去之際，竟大膽尾隨被害人走進宜蘭縣議會女廁，趁著她在洗手台梳洗時自後方熊抱、徒手搓揉胸部，並猥稱「妳要不要跟我打炮？跟我打炮很爽！」

被害人為求順利脫身，當下轉身面對NONO假意順從，並趁著NONO解開褲頭準備掏鳥之際，從褲子後方口袋取出防身用電擊棒，朝著NONO右側腋下猛力電擊。NONO當場吃痛、並嚇了一大跳，最終倉皇狼狽逃離。

士檢痛斥，NONO就上開3次強制性交犯行、2次強制猥褻犯行及2次強制性交未遂等犯行，犯意各別、行為互異，因此籲請分論併罰；另請審酌NONO不知自重，利用藝人知名度獲工作機會結識被害女子，進而猥褻、強制性交，品行低劣，對眾多受害女子身心造成莫大危害，且犯行遭披露後仍於偵查中矢口否認不法，犯後態度迴避，未見絲毫悔意，請求法官就各次犯行均從重量刑，以嚴懲惡行。