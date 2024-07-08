宏恩醫院病人被虐打！分院長曝他「5天打倒10多人」：恐嚇醫護

記者白珈陽／台中報導

台中市宏恩醫院龍安分院專門收治精神病患，也收容中部法院宣告監護處分的精神疾病受刑人，現有1名楊姓男子指控，兒子去年9月間被送至該院收容，竟遭林姓護佐捶打、抓頭撞地板，導致兒子腹部及面部有多處傷痕，全案檢方已於今年初依傷害罪起訴林男。

▲宏恩醫院龍安分院傳出幹部毆打收容患者。（圖／記者白珈陽攝）



對於楊男指控，宏恩醫院龍安分院長沈均傑今日上午受訪表示，楊姓個案（楊男兒子）是彰化地檢署委託本院執行監護處分治療的精神個案，檢方囑咐該個案有嚴重攻擊行為，曾5天打倒10多人，在彰化無院有意願收治，且由彰化地檢檢察長親自帶隊來委託龍安分院，在處置的過程中院方都依法妥適處置，也有將狀況回報彰化地檢署。

▲宏恩醫院龍安分院長沈均傑出面受訪。（圖／記者白珈陽攝）

沈均傑說，林姓護佐打人的理由，根據林的說法，是因該個案時常言語恐嚇其他醫護人員，為了要保護照顧其他員工，所以動手打了該個案。在事情發生後，院方立刻予以停職，調查屬實後就讓他「走人」，此案已進入檢調程序。

楊姓男子受訪指出，去年9月22日，兒子疑似跟保全有衝突，被護士固定在床上約束，但如果僅是這樣也沒什麼好講，是正常程序，但當時沒當班的林姓護佐就從樓下跑上來，衝去房間捶打兒子的腹部9拳，留下大片瘀青，到了第10天瘀青仍然清晰可見。

▲▼楊男出示兒子疑遭醫院幹部毆打的傷勢。（圖／家屬提供）



楊男說，同年月24日，兒子在醫院大廳被約束，林姓護佐竟又從樓下跑上來，抓著兒子的頭猛撞地板，還拳打腳踢，用腳踩著兒子頭部。隔天家屬收到消息，前去醫院詢問，但院方都不願承認，將事情推得一乾二凈；過了幾天院長願意跟家屬談，但院長雲淡風輕地說，已叫林姓護佐離職，「所有事情就這樣算了，放水流」，重複這樣的話好幾次，根本沒有要虛心檢討醫院內部的問題。

全案經楊男至警局提告，台中地檢署今年1月30日偵結，依傷害罪嫌起訴林姓護佐，目前判決尚未出爐。