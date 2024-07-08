　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宏恩醫院病人被虐打！分院長曝他「5天打倒10多人」：恐嚇醫護

記者白珈陽／台中報導

台中市宏恩醫院龍安分院專門收治精神病患，也收容中部法院宣告監護處分的精神疾病受刑人，現有1名楊姓男子指控，兒子去年9月間被送至該院收容，竟遭林姓護佐捶打、抓頭撞地板，導致兒子腹部及面部有多處傷痕，全案檢方已於今年初依傷害罪起訴林男。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲宏恩醫院龍安分院傳出幹部毆打收容患者。（圖／記者白珈陽攝）

對於楊男指控，宏恩醫院龍安分院長沈均傑今日上午受訪表示，楊姓個案（楊男兒子）是彰化地檢署委託本院執行監護處分治療的精神個案，檢方囑咐該個案有嚴重攻擊行為，曾5天打倒10多人，在彰化無院有意願收治，且由彰化地檢檢察長親自帶隊來委託龍安分院，在處置的過程中院方都依法妥適處置，也有將狀況回報彰化地檢署。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲宏恩醫院龍安分院長沈均傑出面受訪。（圖／記者白珈陽攝）

沈均傑說，林姓護佐打人的理由，根據林的說法，是因該個案時常言語恐嚇其他醫護人員，為了要保護照顧其他員工，所以動手打了該個案。在事情發生後，院方立刻予以停職，調查屬實後就讓他「走人」，此案已進入檢調程序。

楊姓男子受訪指出，去年9月22日，兒子疑似跟保全有衝突，被護士固定在床上約束，但如果僅是這樣也沒什麼好講，是正常程序，但當時沒當班的林姓護佐就從樓下跑上來，衝去房間捶打兒子的腹部9拳，留下大片瘀青，到了第10天瘀青仍然清晰可見。

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲▼楊男出示兒子疑遭醫院幹部毆打的傷勢。（圖／家屬提供）

▲▼ 。（圖／家屬提供）

楊男說，同年月24日，兒子在醫院大廳被約束，林姓護佐竟又從樓下跑上來，抓著兒子的頭猛撞地板，還拳打腳踢，用腳踩著兒子頭部。隔天家屬收到消息，前去醫院詢問，但院方都不願承認，將事情推得一乾二凈；過了幾天院長願意跟家屬談，但院長雲淡風輕地說，已叫林姓護佐離職，「所有事情就這樣算了，放水流」，重複這樣的話好幾次，根本沒有要虛心檢討醫院內部的問題。

全案經楊男至警局提告，台中地檢署今年1月30日偵結，依傷害罪嫌起訴林姓護佐，目前判決尚未出爐。

ET快訊
喪屍毒品！　台中5男2女嗨到癱軟
宏恩醫院病人被虐打！分院長曝他「5天打倒10多人」
鍾佳濱2度「瞇眼偷親」藍委肩膀　徐巧芯喊變態：到底什麼病
「10罐最愛」全被地勤要求丟掉！啦啦隊正妹PO大哭圖：我很白
三星大罷工！勞資談判破裂　即起停工3天
林士傑慘死家門！　最高檢喊話槍手：盡速投案可減刑
開10槍！太陽會新竹分會長險死　天道盟槍手重判15年定讞
北韓女主播「站第1排」看槍決！死囚內臟外露　她嘔吐暴斃
快訊／台股破2萬4！　台積電飆1050元新天價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台2線北寧路道路管制！蜘蛛人吊掛修復邊坡　視情況雙向封閉

減重名醫直播狂噴網友！辱他「頭腦長痔瘡吃大便」　判決結果曝

快訊／新莊大貨車撞爛路旁2車翻覆　駕駛自行爬出挫傷送醫

台南市議員林依婷父親遭槍擊亡　民眾黨批治安螺絲鬆動

宏恩醫院病人被虐打！分院長曝他「5天打倒10多人」：恐嚇醫護

台74線轎車被2聯結車連撞　24歲女逃劫...大車車頭爛毀畫面曝

林士傑家門口遭槍殺！最高檢下令「集中力量緝捕」　籲槍手速投案

苑裡外環道堆高機路口撞傷騎士　建材行老闆貪圖方便吃罰單

太陽會新竹分會長遭開10槍險死　天道盟槍手重判15年定讞

台南市漁會理事長林士傑遭槍擊身亡　南檢全力緝凶

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

請辭海基會董事長！　鄭文燦最新財產申報曝

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

台2線北寧路道路管制！蜘蛛人吊掛修復邊坡　視情況雙向封閉

減重名醫直播狂噴網友！辱他「頭腦長痔瘡吃大便」　判決結果曝

快訊／新莊大貨車撞爛路旁2車翻覆　駕駛自行爬出挫傷送醫

台南市議員林依婷父親遭槍擊亡　民眾黨批治安螺絲鬆動

宏恩醫院病人被虐打！分院長曝他「5天打倒10多人」：恐嚇醫護

台74線轎車被2聯結車連撞　24歲女逃劫...大車車頭爛毀畫面曝

林士傑家門口遭槍殺！最高檢下令「集中力量緝捕」　籲槍手速投案

苑裡外環道堆高機路口撞傷騎士　建材行老闆貪圖方便吃罰單

太陽會新竹分會長遭開10槍險死　天道盟槍手重判15年定讞

台南市漁會理事長林士傑遭槍擊身亡　南檢全力緝凶

力拚甲子園與東京大學　台灣留學生李玟勳敲3分彈獲日媒關注

下錯海！反指標女神「一早賣鴻海」留這檔　網笑翻：咕嚕咕嚕

台2線北寧路道路管制！蜘蛛人吊掛修復邊坡　視情況雙向封閉

視察台南玉井蒸熱廠作業　黃偉哲：處理質量全國第一外銷如虎添翼

火鍋控驚呆！涮肉浮沫「加1神物」秒凝固　內行推：不用慢慢撈

裕民航運重視人才　四度獲「亞洲最佳企業雇主」等四項獎

「創盛號」房東救星！　前石牌、永和空店面「眼鏡行秒租」

融合舞蹈、音樂、表演　巴黎奧運塞納河開幕式視聽饗宴

光電反噬　太陽能源其實並不乾淨

《腦筋急轉彎2》全球票房破12億美金！　登動畫片TOP5史上最快

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

女大生熟睡遭男友性侵！私密照被拿到學校散佈

男哀求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

男下海玩水睡著醒來在外海！漂19hrs獲救

高美館豪宅命案　死者疑遭兇嫌「慢慢玩死」　

林士傑家門前遭槍殺！黃偉哲喊話了

即／陸軍官校新生墜樓　家屬放棄急救

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

北市東區百家樂賭藏身商辦　7長腿女荷官搶眼

北市東區百家樂賭藏身商辦　7長腿女荷官搶眼

台北市大安警方7日1時許在仁愛路四段一棟商業大樓內掃蕩一場百家樂賭場，警方持北院核發搜索票並與北市特警人員到場持破門錘攻堅，當場逮捕賭場許姓負責人（28歲）與女性荷官7人、工作人員4人及賭客20人到案，女荷官清一色穿白色襯衫、黑色熱褲，雖然賭場對外張貼「暫停營業」掩人耳目，但仍遭民眾檢舉查獲。

腳踝卡進貨梯！甲蟲店員工「頭下腳上」倒掛

腳踝卡進貨梯！甲蟲店員工「頭下腳上」倒掛

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

苗栗男等紅燈越線遭盤查　丟毒品被抓包

苗栗男等紅燈越線遭盤查　丟毒品被抓包

好心烤肉請鄰居遭拒！男氣炸引警登門

好心烤肉請鄰居遭拒！男氣炸引警登門

關鍵字：

醫院暴力台中宏恩醫院護佐虐待精神病患法律訴訟影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

影／林楚茵遭王鴻薇連環拳猛毆　慘被打到下巴見血

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面