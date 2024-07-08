台東縣武陵村奪好成績　獲環境部低碳永續家園最高銀級認證

▲延平鄉武陵村榮獲「低碳永續家園評等推動計畫」最高銀級認證的好成績。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「拿麼厲害，武陵村拿下最高認證！」環境部歷年來推動「低碳永續家園評等推動計畫」，以村里作為實踐減碳、淨零的核心場域，日前傳出好消息，延平鄉武陵村榮獲最高銀級認證的好成績，成為台東縣各村里低碳永續社區的典範，台東縣長饒慶鈴並頒紅榜恭賀。

饒慶鈴縣長表示，面對極端氣候的挑戰，台東縣政府積極推動低碳社區，致力於氣候變遷調適與環境保護工作，透過長期協助各鄉鎮市和村里社區建構永續環境及奠定氣候變遷調適的基礎能力，不遺餘力，期待更多社區參與，一起打造低碳永續台東。

台東縣環保局說明，延平鄉武陵村於今年度取得銀級認證的成績，主要仰賴社區居民多年來積極行動打造低碳社區，在「區域綠化」方面，於校園內種植傳統作物，每年舉辦食農教育課程，同時整頓社區範圍內鹿野大圳成為武陵親水公園，景觀優美且供遊客到此地駐足休憩；在「推動植樹造林」方面，每年進行植樹綠化，積極落實社區內路樹養護、推動植樹節活動及森林教育等；在「推動設備節能」方面，社區透過台東縣環保局低碳永續計畫，執行共享基地空間整建及耗能設備改善，有效達到節電減碳成效；在「推動資源回收再利用」方面，透過設置部落資收站提供居民資源回收管道。

此外，回收舊資材利用於部落共享基地建置，有效減少資源浪費；在「推動節能減碳相關人員培訓」方面，布谷拉夫永續協會每年推動原民文化復育、糧食認識、老幼共學及母語傳承等課程，並在每年課程活動加入環境永續、資源循環等主題，落實低碳永續人員培訓；在「推廣低碳消費」方面，每年透過辦理2場次二手市集減少資源浪費，讓資源循環再利用概念落實在居民生活之中；在「推動低碳永續旅遊」方面，長期推廣低碳社區旅遊，設計環境教育教案及零碳體驗遊程，帶領訪客體驗傳統布農農耕文化及山林之美；在「推廣低碳飲食」方面，強力推廣當地特色食材，如小米、紅藜、油芒等傳統作物，並推廣食農教育供部落人共食，朝向減少食物里程目標努力，達到低碳永續之目的。