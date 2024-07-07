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台東部落大學阿美族傳統竹筏　7日新船下水

▲台東部落大學阿美族傳統竹筏7日新船下水。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東部落大學阿美族傳統竹筏7日新船下水。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為延續與傳承阿美族傳統竹筏文化，台東縣原住民族部落大學7日於杉原灣海灘舉辦傳統竹筏新船下水儀式，海洋委員會管碧玲主委蒞臨參加，新船由船團成員及部落青年通力合作扛肩及下水，場面熱鬧。縣長饒慶鈴表示，縣府自去年起在部落大學開辦造舟及航海人才培訓，開設造船課程等，積極復振航海文化，將持續推動航海文化與造舟技藝的傳承與創新，藉由海洋文化將台東與南太平洋各國展開文化、航海交流。

▲台東部落大學阿美族傳統竹筏7日新船下水。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴提到，近年持續推動原民文化與技藝傳承，持續與南島族親進行航海經驗的交流學習，去年組隊參加皇后盃支架大洋舟比賽，上個月帶隊前往夏威夷參加太平洋藝術節，分享海洋文化與造舟技藝，在夏威夷看到許多南島的船帆，非常熱鬧；期盼未來與關島、帛琉航海大師合作，結合達悟族、阿美族等傳統船筏特色，打造屬於台東的南島帆船。

▲台東部落大學阿美族傳統竹筏7日新船下水。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府表示，今年在莿桐部落舉辦阿美族傳統竹筏培訓課程，5月4日啟動後，每週一至五由Fudafudakan船團Cinaw劉裕義團長與laway蔡文勝副團長帶領學員從砍竹、削竹、挖沙、埋竹、採藤、挖沙取竹、編綁船身、上槳座和划槳的竹筏課程，學員體驗、學習祖先的智慧和造船工藝技藝，作為南島民族文化發展基地的重要基礎，也是部落大學重大成果。

Fudafudakan船團名稱為「閃閃發亮」的意思，正與莿桐部落Fudafudak互相呼應。船團團長Cinaw表示，感謝縣政府支持，重現阿美族傳統竹筏。這是吸引年輕人回鄉的重要一步，將來年輕人回鄉，能在自己的海洋找到發展機會。

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