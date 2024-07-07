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復振部落文化　台東縣府助設立「祖靈源」石碑

▲馬蘭部落祖靈源及文健站啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲馬蘭部落祖靈源及文健站7日舉辦啟用典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了協助復振部落文化，提供族人更舒適活動空間，台東縣政府投入縣預算在最大的阿美族部落馬蘭部落設立「祖靈源」石碑及部落文健站，7日舉行祖靈源石碑揭碑儀式及文健站啟用典禮。

縣長饒慶鈴表示，為喚起部落族人對祖先的緬懷與敬愛，藉此復振部落文化，於馬蘭部落文化廣場設立阿美族「祖靈源」石碑，在部落領袖、主席、祭司、多位耆老等人努力下，在歲時祭儀豐年祭前夕順利完成。縣府及台東市公所共同合作，馬蘭部落新的文化健康站也在今天啟用。

▲馬蘭部落祖靈源及文健站啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

原民處指出，舊的馬蘭文健站自107年核定服務至今已迄6年，近年站內長者人數不斷增加，目前接受服務長者有46人，超出原活動場域乘載量，為提供馬蘭文健站長者更好友善空間及服務品質，致力推動修建場域，因此選定馬蘭部落文化廣場（台東市更生路660號），與台東市公所合作興建完成新的文健站，提供優質環境，包括辦公、廚房、以及室內活動空間，增加服務長者量能約50人。

▲馬蘭部落祖靈源及文健站啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

馬蘭部落領袖陽瑞慶指出，年齡階層文化組織是馬蘭部落極為重要的社會網絡，在部落中發揮凝聚同儕，分層負責各種文化活動，對部落歸屬感產生認同與共識。藉由阿美族「祖靈源」石碑設立，強化部落傳統文化復振，使人心有所定，祖靈有所依。

陽瑞慶進一步說明，阿美族「祖靈源」石碑設置構想源於馬蘭部落耆老，耆老表示3年前「馬蘭文化廣場」已新建使用，今年「馬蘭文化健康站」接續建置完成，使馬蘭部落文化活動有自己的家。在沒有文化廣場及文健站時，祖先祖靈相對流離失所，為使祖靈停止漂泊，文化強力著根，大家想到應為祖靈樹立一個家，稱為「祖靈源」，以立石碑定其位。

馬蘭部落會議主席顏俊男提到，藉由石碑揭碑及啓用儀式與馬蘭部落歲時祭儀豐年祭同時舉辦，讓部落各年齡階層参與其中，感受祖先的傳統與文化，代代傳承，帶動部落風華再現。今天起是部落的時祭儀豐年祭，一直到13日為期7天，歡迎族人及關心文化傳承與發展的各界人士蒞臨觀禮，共襄盛舉。

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