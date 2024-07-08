林楚茵被連甩巴掌「驗傷喊告」　王鴻薇嗆：你先動手我才反擊

▲王鴻薇狂甩林楚茵巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會今（8日）續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨立委一早搶攻主席台杯葛，朝野立委隨之爆發衝突。稍早民進黨立委林楚茵坐在椅子上時，遭到國民黨立委王鴻薇痛毆，連賞林楚茵好幾個巴掌，林下巴更出血。王鴻薇受訪時反控，是對方先動手，根本是「打人喊救人！」

林楚茵當時坐在主席台椅子上，當時國民黨立委徐巧芯也想坐，當兩人溝通時，王鴻薇卻過來與林楚茵發生衝突，王連轟林楚茵多個耳光，立刻被周邊綠委拉開。

林楚茵哭訴，自己下巴被王劃傷流血，臉上有掌印、耳環也被打落，王鴻薇動手打人卻反指她是「自己摳的」。事後林楚茵也赴醫院完成驗傷，強調立法院是論理立法的地方，不是比武競技場，「為了遏止暴力行為，我會提告！」

▲王鴻薇秀自己的手臂也被抓傷。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇受訪則澄清，交通委員會拉扯的時候，林楚茵、黃捷都不斷拉扯，林楚茵在椅子上打自己，身上還有傷痕，民進黨是暴力黨，如果對方沒有先動手，「我怎麼會動手？」

王鴻薇痛批，民進黨今天當小偷，偷雞摸狗潛入內政委員會，不遵循正常管道，讓內政委員會開會，把門鎖起來合理嗎？根本是雙標。國民黨立委王育敏、陳玉珍會陪同她至醫院驗傷。

