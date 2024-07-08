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北韓女主播「站第1排」看槍決！死囚內臟外露　她隔日詭暴斃

▲▼ 北韓女主播「站第1排」看槍決！　隔日詭暴斃。（圖／翻攝自每日北韓）

▲北韓女主播被安排在第1排觀看公開處決，隔日心臟病發死亡。（示意圖／翻攝自每日北韓）

記者王佩翊／編譯

北韓自疫情爆發後，大肆利用公開處決作為恐怖統治的手段。甚至一度公開集體槍決超過10名罪犯，其中也包含未滿20歲的青少年。這些駭人聽聞的事件讓已成功逃離北韓的脫北者感到憤怒，更控訴北韓當局的行為簡直就是「虐殺」。

根據《每日北韓》報導，脫北者金日赫（音譯）指出，他曾經目睹一群人被集體處決，事後屍體堆積如山，光是想像就讓人不寒而慄。金日赫在2023年5月搭乘木造船隻逃離北韓，並接受美國政府支持的自由亞洲電台（RFA）採訪，講述他在北韓親眼見證的10多次公開處決。

據他描述，自疫情前的2019年開始，北韓逐漸增加公開處決的次數。黃海南道載寧郡2023年2月和3月都曾分別舉行公開處決，共有20人遭到槍決。

金日赫回憶，在準備脫北前的2023年4月初，他在黃海南道碧城郡的市中心也目擊了1次公開處決。當時一名死刑犯被蒙住臉，綁在柱子上，一旁則動員了上千市民，「觀看」處決過程。當時警察先是用擴音器宣布該名死刑犯犯下的搶劫殺人罪名，隨後有3名警察出現，各自朝死刑犯開了3槍。當時在場的碧城郡朝鮮勞動黨宣傳部一名女主播則因受到巨大衝擊，當場昏倒。

金日赫說，死刑犯被槍殺後，內臟外露，這位女主播站在第一排目睹整個過程，隨後開始嘔吐，不久後昏迷，直接被車子送走。據他所知，該名女主播隔天就因為心臟病發而去世。

美國人權組織「北韓人權委員會」（HRNK）秘書長格雷格•斯卡拉圖對於北韓越來越頻繁的公開處決情況表示，只要有不同的思想，北韓就會理所當然地使用「恐怖統治」手段。如今北韓內部越來越難控制外部消息傳入，因此不斷提高懲罰強度，並增加處決的頻率。

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