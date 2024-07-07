2歲女兒受困車上30分鐘大哭　日本YTR先拍片被罵爆

▲網紅的2歲女兒受困車內。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

日本一對YouTuber夫妻今年5月發布一段標題為「我的2歲女兒被困在烈日下的車裡」的影片，孩子受困車內30分鐘，流汗、哭泣，但身為父親的男子卻是先拍片，影片上傳後受到網友強力抨擊。

南華早報等報導，這對網紅夫妻經營YouTube頻道「ラウなのファミリー」，事發當下妻子並不在場，男子正要帶著2個女兒外出去幼兒園接兒子放學，先把2歲大女兒Nanoka放在後座位置並關上車門，結果當他準備讓小女兒坐在後座另一側時，手上拿著鑰匙的大女兒不小心把車門上鎖。

此時男子的第一反應並不是聯繫相關單位尋求協助，而是開始進行拍攝，說著「緊急狀況，Nanoka被鎖在車內，她出不來！」當時他開始試著教女兒如何打開車門，但這明顯超出她的能力範圍，讓年紀還小的她一邊流汗、一邊哭泣。直到拍攝結束，他才叫來開鎖的人過來，把車門打開救出女兒。據信Nanoka受困車內大約30分鐘。

這對夫妻經營的頻道於5月24日發布這段影片，寫下的標題似乎是想吸引注意力。結果影片上傳之後立刻點燃網友怒火，指責男子是不顧女兒的安危、只為了吸引點閱拍片，「是瘋了嗎」、「拿孩子冒生命危險賺的錢，感覺很好嗎」。

這對夫妻5月31日上傳一段「媽媽很生氣」的新影片，對於網路上的批評做出回應，也稱非常抱歉製作一段讓所有人都不舒服的影片，但當談及為何不報警時，再度引發另波反彈。兩人的頻道6月3日道歉宣布停更，時隔1個月，兩人7月5日拍攝新影片回歸，也稱孩子們現在都平安健康。

AsiaOne引述西雅圖兒童醫院網站指出，在炎熱天氣把孩子單獨留在車上非常危險，這會使他們面臨中暑風險，進而造成大腦或器官損傷，甚至死亡。車內溫度可在短時間內迅速上升，孩童體溫上升速度是成人的3至5倍，大多數被獨自留在車上中暑過世的孩子幾乎都在3歲以下，但14歲的孩子也可能發生類似情況。