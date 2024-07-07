又是波音737！聯合航空起飛10分鐘「系統故障」　緊降名古屋

▲美國聯合航空的波音客機近來接連出現飛安事故。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國聯合航空一架從日本中部國際機場飛往美國關島的客機7日上午因系統故障，臨時返回日本，並重新降落於中部國際機場。該班機目前已經取消。

根據《共同社》報導，聯合航空UA136航班於日本時間7日上午11時30分（台灣時間上午10時30分）從日本名古屋中部國際機場起飛，原定在關島時間下午4時10分（台灣時間下午2時10分）抵達關島。

UA136起飛後，卻因為機上系統發生故障，因此於日本時間上午11時40分（台灣時間上午10時40分）重新折返回中部國際機場降落。該班機的機型經確認為波音737-800。

國土交通省指出，UA136重新降落後確定取消，而降落跑道也一度封鎖，不過並未確認到機體有損毀。所幸該起事故並未造成機上44名乘客與6名機組人員傷亡。

另一方面，日本6月同樣也有一架737-800在飛行中發生機體故障。當時該架全日空班機從長崎機場出發、飛往中部國際機場，但在高空中卻因機內增壓系統發生故障，客艙氣壓突然急速下降，導致警報被啟動，氧氣面罩也跟著掉落，現場一片混亂，一共造成7名乘客、4名機組成員身體不適。國土交通省26日認定該起事件為可能導致事故的「航空重大意外」。

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