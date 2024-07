快訊／破紀錄！美國拉斯維加斯「飆49度高溫」　氣象局都傻眼

▲拉斯維加斯(Las Vegas)民眾在烈日之下靠水霧消暑。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

北半球邁入炎熱夏季,全球各國高溫不斷創紀錄,美國內華達州的拉斯維加斯(Las Vegas)就在7日測出華氏120度(約攝氏48.89度)的破紀錄高溫,連氣象專家都傻眼。

根據當地媒體報導,美國國家氣象局(National Weather Service)在當地時間7日下午3時許,於麥卡倫機場(Harry Reid International Airport)測得華氏120度高溫,創下新紀錄。

Well, it managed to hit 120° at Harry Reid Airport. #nvwx