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快訊／破紀錄！美國拉斯維加斯「飆49度高溫」　氣象局都傻眼

▲▼美國內華達州的拉斯維加斯（Las Vegas）7日測出華氏120度（約攝氏48.89度）的破紀錄高溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉斯維加斯（Las Vegas）民眾在烈日之下靠水霧消暑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

北半球邁入炎熱夏季，全球各國高溫不斷創紀錄，美國內華達州的拉斯維加斯（Las Vegas）就在7日測出華氏120度（約攝氏48.89度）的破紀錄高溫，連氣象專家都傻眼。

根據當地媒體報導，美國國家氣象局（National Weather Service）在當地時間7日下午3時許，於麥卡倫機場（Harry Reid International Airport）測得華氏120度高溫，創下新紀錄。

國家氣象局氣象學家尼克森（Ashley Nickerson）震驚地表示，官方先在下午3時15分於社群網站發布氣溫達華氏119度的貼文，沒想到短短幾分鐘後，溫度就再度升高，「我們以為溫度不會再高了，但結果卻更高了。」

氣象學家梅爾策（Sam Meltzer）說，當天的官方預測高溫為華氏117度（約攝氏47.2度），僅有25%的機率達到華氏118度（約攝氏47.8度），沒想到最後竟飆至120度。

拉斯維加斯先前的最高溫記錄是華氏117度（約攝氏47.2度），有紀錄以來共出現5次，最近一次是在2021年。尼克森說，「今天有一點西南風使我們保持較暖和，高壓中心從加州海岸移入內陸，使溫度變得更高。」

另外，氣象局成員在當地辦公室的停車場進行實測，結果發現車內儀表板溫度達到華氏215度（約攝氏101.7度），當時室外溫度為華氏115度（約攝氏46.1度），提醒民眾必須多加注意極端高溫。

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