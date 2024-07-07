明午後雷雨下到晚上！1圖看懂「降雨熱區」　未來一周全台發燒

▲明（8日）大氣環境不穩定，午後雷陣雨有機會下到晚上。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，明（8日）冷心低壓通過，西半部、宜蘭、其他山區有午後雷陣雨發生機率，中南部甚至有豪雨，雨勢有機會到晚上，未來一周各地仍舊高溫炎熱，大台北及花東縱谷容易有36度以上高溫。

氣象署預報員葉致均說，未來一周降雨範圍跟環境風場相關。明天吹東南風，台東、恆春半島有零星降雨，西半部、宜蘭及其他山區有午後雷陣雨發生，中南部、大台北及北部山區則有局部大雨，甚至中南部會有局部豪雨。

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他表示，明天還是有冷心低壓通過，大氣環境比較不穩定，午後雷陣雨的雨勢有機會到晚上，而清晨到上午因海陸風輻合作用，中部以北沿海有零星降雨。

▲未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

葉致均說，周二大氣環境比較穩定，清晨到上午變成中南部有零星降雨，台東及恆春半島有零星降雨吹東南風，午後在西半部、東北部及各地山區有局部短暫雷陣雨，範圍比較縮小，仍有局部較大雨勢發生機率。

他說，周三太平洋高壓勢力減弱東退，環境轉為偏南風，清晨到上午中南部有零星降雨，午後雷陣雨以中部以北、宜蘭、花蓮及各地山區為主。周四到周五吹西南風，南部有局部短暫陣雨，午後雷陣雨還是中部以北、宜蘭、花蓮及各地山區。

▲未來一周高溫趨勢 。（圖／氣象署提供）

葉致均指出，周六、下周日高壓逐漸增強，環境轉為偏南風到東南風，中部以北、宜蘭、花蓮及各地山區都有局部短暫陣雨，清晨到上午中南部則有零星降雨。下周日東南風環境，台東、恆春半島有零星降雨。

溫度方面，葉致均表示，未來一周各地依舊炎熱，高溫普遍在32至36度，尤其大台北及花東縱谷容易有36度以上高溫。周四、周五受到西南風影響，東南部有焚風發生的機率。