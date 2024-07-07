川普挺拜登參選到底：讓中國再次偉大、繼續毀滅美國

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登辯論表現失利後掀起的民主黨內陣前換將聲浪至今未平息。78歲前總統川普6日在社群平台Truth Social發文稱，拜登應該要堅持繼續競選，「瞌睡喬（Sleepy Joe）應該要繼續他的毀滅美國競選活動，讓中國再次偉大」。

紐約郵報報導，川普的這篇發文語帶諷刺地提到，拜登應該無視民主黨人要求他退出競選的聲音，繼續往前邁進，「（拜登）在宣揚政績時，應該要像上次辯論那樣犀利、精準、活力充沛」，像是開放邊境、屈從中國、無法控制的通膨。

川普又說，「是的，瞌睡喬應該要繼續他的毀滅美國競選活動，讓中國再次偉大」。

拜登辯論表現失利之後，民主黨要求陣前換將的聲音越來越多，民主黨明尼蘇達州聯邦眾議員克萊格（Angie Craig）6日公開呼籲拜登退選，成為第5名要求拜登退選的眾議員。不只如此，紐約時報、亞特蘭大憲法報、波士頓環球報等媒體的社論也表示拜登應該要選擇放棄。

為了挽回頹勢，拜登罕見接受美國廣播公司（ABC）新聞黃金時段採訪，表明會繼續戰到底，堅稱他是擊敗川普的最佳人選，更說只有萬能上帝才能叫他退選。

只不過民主黨內要求換人的呼聲並未平息，部分民調也顯示川普的領先優勢正在擴大中。部分的人擔憂，若繼續這樣下去，拜登將會輸掉總統大位，且眾議院席位、參議院多數席次也將不保。