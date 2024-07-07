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醫手術「開錯位置」傷口變2倍大　女遭怪罪「沒自費電漿刀」哭了

醫手術「開錯位置」傷口變2倍大　新北女遭怪罪「沒自費電漿刀」哭了

▲新北女子投訴動手術時，醫師竟開錯刀，還被怪罪「為何不自費用電漿刀」。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

新北市一名陳姓女子日前進行左側乳房腫瘤切除手術，過程中只有局部麻醉，因此全程意識清醒，卻聽到女醫師「開錯刀」，還不斷謾罵護理師，甚至怪罪到她頭上，令她崩潰大哭。對此，醫院也做出回應，強調沒有開錯刀。

陳女向《三立新聞》投訴，本月4日進行左側乳房腫瘤切除手術，因為局部麻醉，還可以聽到醫生和護理師的對話，豈料卻聽到醫師說了一句「奇怪為什麼腫瘤怎麼不見」，要求護理師拿超音波，隨後發現腫瘤，位於原本開刀位置的上方，於是要再往上延伸。

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陳女在手術台上很緊張，當下聽到開錯刀，整個潰堤，還被醫師指責，「就是因為妳不自費用電漿刀，所以整個過程會非常緩慢」，原本被告知傷口大小2、3公分，也變成6公分長。

陳女痛訴，從一開始開刀進去之後，醫師就不停在謾罵周遭護理師，「哪裡做不好、哪裡怎麼樣」，讓她覺得整個開刀環境跟開刀團隊，好像都不是特別進入狀況，回想起手術經過，仍忍不住哽咽。

對此，涉事醫院解釋，陳女並沒有發生所謂開錯刀情況，「醫師為了病人之後穿衣服的一個美觀的問題，有刻意的往下修正一點」，過程中讓病人誤解以為開錯刀，但事實上並沒有，而手術也順利完成。

醫院澄清絕無開錯刀，也針對手術過程中醫護對話，讓病患觀感不佳，願致歉並改進，後續會再與當事人聯繫，必要時也會召開說明會，希望把誤會解開。

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