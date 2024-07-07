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機台故障！加油「卡刷不過」不放人　他受困1小時怒：打算提告

原PO去加油卡刷不過，加油站不放人。（示意圖／黃耀徵攝）

▲原PO機車加了305元的油，加完油才跟他說機器出問題。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近日一名男子去新北中和一間加油站，機車加了305元，而加油站機台故障，讓他的卡刷不過，身上也沒錢，而加油站主管稱，沒付錢不能走，最後才談妥明天來付，「他們這樣的行為讓我備受委屈！甚至打算對加油站提告妨礙自由強制罪。」

原PO在《爆料公社》發文，上（6）月26日他去加油站加油，機車加了305元，而他家完油才說卡刷不過，加完油才跟他說機器出問題，他說他沒帶錢，機車是公司車。加油站主管說，沒付錢不能走。

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原PO說，「當下聽到也很錯愕，我說我有帶支付工具來，是你們不能使用不是我不付錢，我也留下我的名片告知上面有我地址電話姓名，真的不能明天來結嗎？」

原PO表示，他整整受困1個多小時，「只好從手機的app致電給中油總公司客服1912，客服也協調他們大夜的主管，他們這位自稱是主管的，依舊是只會這2句話，最後在2：50分左右，中油客服終於說服『這位主管』讓我明天再來支付，並要求我留下身份證！」

原PO表示，「離開後我只好去電客服表達我的不滿，因為他們這樣的行為讓我備受委屈！甚至打算對加油站提告妨礙自由強制罪。至今除了中油總公司有致歉外，加油站還是認為自己的做法沒有錯！也不願意拿出誠意道歉！」

此文曝光後，網友紛紛留言「我也遇過，加完油800多，才跟我說他們沒刷卡服務」、「生意以和為貴，油費也不過是一兩千元，然後有車牌，台灣監視器又這樣多，是不需要留人，這主管危機處理能力不行哦」、「我公司車只刷車隊卡，我也不會帶現金，沒事先告知就不對」、「直接報警比較實在，而且還有波麗士大人協助，你也不會被困那麼久」。

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