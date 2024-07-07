錢要來了！「4生肖」一路旺到鬼門開　這類人快去買樂透

▲小孟老師點名「4生肖」，財運將一路旺到鬼門開。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

時序已進入7月，除了正式步入下半年外，也意味著「鬼門開」（國曆8月4日）即將到來。清水孟國際塔羅小孟老師就點名了「4生肖」，將會從7月份開始一路旺到鬼門開，也提醒民眾要把握好運，天助的同時也自助。

Top 4：生肖龍

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屬龍的朋友邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。在7月想法上會想要開拓新的局面，同時也具備創新精神，憑藉自己的努力、上進心，以及強烈的進取心，在工作上能有貴人相助及提攜，天助亦自助，事業、財運雙雙提升，其中還有偏財運。

Top 3：生肖雞

7月會出現偏財運，並有意想不到的好事發生，包括單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內正在舉辦的活動，都有可能得到不錯的獎項；或是隨手買刮刮樂、兌統一發票，都很容易中獎。而小孟老師也提醒，要多做善事累積福報，好運便能伴人更久。

Top 2：生肖馬

7月將出現偏財運，也由於貴人相助得到額外財富，像是當工作由業績決定獎金，或是未達目標只能領少少底薪、生意不好時，記住先別氣餒，稍作等待就會出現雪中送炭般的客人，幫助業績的同時也介紹朋友來光顧，因此建議屬馬的朋友與人相處務必真誠。

Top 1：生肖猴

屬猴者7月在職場上的成績將越來越穩定。在財運方面，雖然經常想隨意購物，但偶爾還是會懂得儲蓄，久而久之將發現過去省下來的小錢，慢慢累積起也是一筆不小的數字，進而使人心裡踏實，也願意更節省花費。此外，屬猴的朋友會有很多出遊的機會，並能選擇到最有CP值的旅程，守財運很強。

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