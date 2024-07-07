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12生肖七月運勢一覽！虎、龍注意健康　小豬吉星高照

12生肖七月運勢一覽！虎、龍注意健康　小豬吉星高照

▲炎熱的七月，塔羅牌老師艾菲爾表示，12生肖的運勢各有不同，每個生肖都需要注意不同的事項。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾表示，七月份12生肖的運勢各有不同，每個生肖都需要注意不同的事項，從財運到健康，從事業到人際關係，每個方面都可能會受到影響。了解這些運勢提醒，可以幫助大家提前做好準備，迎接可能的挑戰，並且利用好運勢來增強自己的祝福。接下來，來看看每個生肖在七月的具體運勢提醒吧！

●生肖鼠

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七月裡財運還算平穩，但要橫財就沒那麼容易了。記得多做好事，這樣運氣才會更好。要小心，別讓朋友給你帶來麻煩，也別聽信那些無謂的閒話。保持低調，謙虛一點，運氣自然會來。

●生肖牛

對你來說，賺錢可能會有點困難，而且似乎總是有花錢的地方。這個月可能會有些擔憂，所以要特別留意。工作上可能會有些變動，情緒也可能會有些波動，記得照顧好自己的腸胃健康。

●生肖虎

這個月財運看起來很旺，事事都能如你所願，工作上也能大展拳腳。但要注意身體健康，避免到醫院探病或參加喪事，這可能會影響你的運勢。

●生肖兔

雖然是三合月，但還是有不好的星星影響你。可能會有突如其來的財務損失，工作上也可能會有變化。要保持正面的態度，不要因為這些變故而氣餒。注意安全，尤其是在使用刀具的時候。

●生肖龍

這個月財運有好有壞，建議你在事業上保持保守。可能會感到身心俱疲，所以要好好休息，保護你的肝臟。感情方面可能沒什麼進展，不過不要太急。

●生肖蛇

運氣挺平穩的，財運也不錯。記得不要太貪心，慢慢來會比較好。工作上可能會比較忙，但也有機會得到朋友的幫助和上司的讚賞。

●生肖馬

如果你是個有道德的人，這個月你的財運會很好。但如果做了壞事，可能就會損財。工作上有機會升職或擴展的機會，所以要好好把握。

●生肖羊

這個月的財運還算穩定，但要偏財就比較困難了。不建議借錢給人，外出時也要小心。投資方面，可以考慮長期或中期的投資。開車時要特別注意安全。

●生肖猴

財運有好有壞，投資上雖然順利，但別冒太大的險，否則可能會損失。工作上可能會有些起伏，遇到問題時，不妨等等再看。

●生肖雞

財運還不錯，有貴人幫你賺錢。記得要有耐心，對人要有禮貌，這樣投資上會更順利。工作上也會逐漸變得順心。運動時要小心，可能會受傷。

●生肖狗

這個月可能會有些財務上的困難，投資和投機都不太理想。保持保守會比較好。工作上雖然順利，但壓力可能會大，要注意控制情緒。

●生肖豬

有吉星照耀，財運不錯，有機會得到貴人的幫助。投資和投機都很吉利。工作上會有新的突破，與同事的關係也會很好。但要注意呼吸系統的健康，避免感染。這個月對你來說，是個充滿機會的時期，記得把握住每一個機會。

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