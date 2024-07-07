女大生熟睡遭男友性侵！性愛私照「校內大放送」　全被同學看光

▲程男性侵女友後被分手，沒想到竟在校內散佈裸照。（示意圖／記者周亭瑋）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名程姓男子與女同學小花（化名）先前是情侶關係，沒想到他某次不顧小花的意願，趁著熟睡時性侵逞慾，被分手後心有不甘，更是在學校內散佈交往時小花所拍的私密照，氣得小花報警提告。新北地院審理後依照3罪嫌，判他有期徒刑1年9月、拘役20天，高院也駁回了程男的上訴。

根據判決書內容，程男與小花是某間大學的同學，2人也曾是情侶關係，交往了好一陣子。不過，2022年3月間，程男想要發生性關係，小花則是明確拒絕，怎料他仍舊趁著小花熟睡之際動手侵犯。

當下小花被嚇醒，但一時無法反應，只能繼續裝睡，且因為這件事情，2人感情破裂，小花也提出了分手。程男被提分手後心有不甘，竟將與小花交往期間拍攝的性愛私密照印出來，並且擺放在學校研究室的門口，導致小花的私密影像全被看光光。

程男的惡行還不只一宗，先前還利用班級代表替同學服務的機會，偷偷拆開小花信封、並且拿2人交往時的照片掉包。

▲程男性侵女友後被分手，沒想到竟在校內散佈裸照。（示意圖／記者周亭瑋）



小花對於程男的種種行徑忍無可忍，決定報警提告。而在警方上門搜索時，還在程男的電腦、雲端硬碟當中發現小花的私密照，讓小花感到十分驚恐、焦慮及難過，深怕私密照會被再散佈。

新北地院審酌，雖然程男坦承犯行，但對於小花的身心已造成嚴重創傷與影響，且小花不願和解、也不同意給予緩刑，因此最後依照乘機性交罪，判處1年6月有期徒刑，以及依照以他法供人觀覽猥褻影像罪判3月有期徒刑，還有以無故開拆他人封緘信函罪判處拘役20天。

程男對此不服，提起上訴，主張自己對犯行坦承不諱，已知所悔悟，也有意願和解、彌補對小花造成的傷害，之後不會再犯，請求從輕量刑。不過程男的上訴仍舊被駁回，乘機性交的部分仍可上訴，其餘罪行不得上訴。