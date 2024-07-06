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社會 社會焦點 保障人權

收留男友人遭性侵！妹子半夜內褲消失　「他在我體內」嚇到裝睡

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲謝男利用小花的信任，在她家動手性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台南一名謝姓男子與女性友人小花（化名）相識已久，2人感情良好，有時候還會同床共枕。沒想到某次好心收留，小花卻半夜遭到謝男性侵，不知所措的她只能嚇到繼續裝睡，直到跟朋友聊過以後才驗傷提告。台南高分院審理後，依照乘機性交罪，判處2年有期徒刑、緩刑5年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，謝男與小花相識多年，期間數次到小花的住處投宿，並且睡在同一張床上，長久以來都相安無事，彼此之間有一定的信任基礎。

怎料2022年6月間，謝男再度來投宿，半夜外出去超商買飲料，返回時發現小花正在休息，於是開始伸手試探。不過，當時小花還沒睡著，被觸摸身體後立即撥開謝男的手，謝男也立即停止動作。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲謝男利用小花的信任，在她家動手性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

謝男停手後，小花沒有多想，便沉沉睡去，豈料凌晨4點左右突然被吵醒，且發現自己下半身衣物、私密衣物都已消失，且自己正在遭到謝男使用生殖器性侵，嚇得她不曉得怎麼反應，也不知該如何拒絕，只能繼續裝睡。

等到隔天下午，小花起床後發現，廁所有使用過的保險套，於是向其他朋友訴苦，但不曉得究竟要不要提告。與朋友聊過以後，小花終於下定決心，前往醫院驗傷、向謝男提出告訴。

對此，謝男則辯稱，當天是小花詢問他要不要發生性行為，更是要求他去買保險套。不過，謝男的證詞前後矛盾，因此台南地院法官不採信這些說法，最後依照乘機性交罪，判謝男3年6月有期徒刑。

不過，謝男後來與小花調解成立，小花也同意在旅行調解條件的情況下，給予緩刑宣告，台灣高等法院台南分院審理後，撤銷一審判決，改判2年有期徒刑、緩刑2年，並須依照調解筆錄的內容支付財產上的損害賠償。

 
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