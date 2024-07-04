「校園版黃子佼」捏乳拍SM片！16童慘受害　高雄狼師解聘永不錄用

▲高雄淫師20年來性侵16名男童，教育局已解聘該名狼師。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名已婚狼師20多年來性侵16名小學男童，檢警介入調查後，發現男師的電腦和手機內竟有不雅影照，包含綑綁式性虐片，其中受害者最小才9歲，近日法院審理後，重判狼師18年徒刑。高雄市教育局表示，市府已於今年6月19日予以核准解聘，並永不錄用。

高雄市議員白喬茵今年4月於高雄市議會質詢時表示，她在媽媽群組看到一則貼文流傳，一名男老師長達數十年性侵數十名小學男童，一開始還以為在編故事，怎麽可能有這麼離譜的事情，直到她向教育局求證，才得知這是事實，開轟為何「校園版黃子佼」沒被揪出來？

▲高雄市議員白喬茵今年4月於議會質詢，怒轟狼師是「校園版黃子佼」。（圖／ETtoday資料照）

事實上，教育局是在2023年6月接獲此案，橋檢介入調查後，於2023年6月21日聲請收押狼師獲准。檢警調查指出，有受害學童證稱，老師會要求他們站一排，對他們摸胸部、捏乳頭，還會叫他們身上脫到剩一條內褲在地上爬行。起初檢警認為狼師是性騷學生，不過另有學生表示，他被老師矇上眼睛，曾聽到「喀擦」的聲音。

檢警認為恐不單純，經查扣男師的電腦和手機，發現儲存男男性愛影片、大量兒虐影片，包括男童遭脫下衣服被綑綁性侵的畫面，讓辦案人員大吃一驚。經校方協助指認，被偷拍的受害者年紀最大是27歲，而最小的才9歲。全案於去年10月偵結起訴。

▲家長群組內容。（圖／白喬茵提供）

橋頭法院近日審理後，認為該名狼師利用國小教師、社團導師身分犯罪，對未成年學童性交、猥褻及拍攝未成年或兒童、少年猥褻行為電子訊號或性影像，造成被害人身心創傷，依《兒童及少年性剝削防制條例》判處他18年徒刑。

教育局對此案表示，該名涉案人員教師，市府已於2024年6月19日予以核准解聘在案，並且登錄全國教師不適任系統，永不錄用。