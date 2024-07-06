閨蜜上門聚會變小三！趁她睡覺「隔壁偷吃」　隔5天又來一發

▲江女趁著閨蜜熟睡時，跟閨蜜丈夫在隔壁房發生性關係。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名江姓女子與閨蜜小花（化名）相識10多年，情誼就像家人一樣，沒想到她竟趁著到小花家中作客的機會，與小花的丈夫熱吻、擁抱，並且發生性關係，且時隔五天又來一次，氣得小花一狀告上法院，求償100萬元。新北地院審理後，判江女應賠40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，江女與小花情誼深厚，相識10多年，雙方2021年10月間相約到小花家中飲酒作客，當時小花的丈夫阿強（化名）也同樣在家飲酒、聊天。不料小花進房睡覺以後，江女竟與阿強搞上，在隔壁的客房擁抱、親吻，最後發生性行為，並且還在小花家中睡了一覺，直到中午才離開。

時隔5天以後，江女再度到訪，等到小花進房休，開始阿強討論5天前發生性關係的事，當時阿強向她承諾，2人是情侶關係，因此願意幫她還債。江女聽完以後沒有拒絕，而是再與阿強親吻、擁抱，並且再發生一次性行為，直到隔天下午，才前往小花所開的診所，親口坦承與阿強發生性行為，並聲稱是遭到性侵。

江女對此聲稱，她雖然沒有否認與阿強發生性關係，但阿強是趁著她酒醉後意識不清、不能抗拒的情況下動粗，她也曾提出乘機性交的告訴。當時小花也一直傳訊向她道歉，不過檢方偵查後不起訴，小花卻反而將她告上法院，對她造成二度傷害。

▲江女雖然聲稱遭到性侵，但說法不被採信，提出乘機性交的告訴也被予以不起訴處分。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



不過，因為江女在阿強離開房間以後，立即打電話給朋友，因此難以認定有不能抗拒的情形，阿強趁她神智不清而發生性行為，難以認定為真實。

小花也證稱，當天她幫江女整理完客房便跑去休息，隔天醒來以後，還有告知江女，自己要進診所，江女則是睡在客房內，作出耍賴的動作，並且繼續賴床，當下並沒有訴說自己遭到侵犯等事。

此外，江女前往小花的診所，哭訴自己遭到侵犯以後，小花相當震驚，立即要求診所內的陳姓女子帶江女去驗傷，但江女到院後聽見要報警、通報家人，立即表現出遲疑，更是打算不要驗傷。

▼江女哭訴遭到侵犯，小花也二話不說請同事帶她去驗傷，結果她卻不願驗傷。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



江女的男友抵達醫院後，立即勸告「怎麼可以不要驗了」，雙方甚至還為此發生爭執。事後經過檢測，江女除了聲稱遭到阿強侵犯的那次以外，短時間內還有與其他男性發生性行為，與剛遭到強制侵害的被害人，短期間內對性行為充滿恐懼與排斥的情形，有明顯差異，因此難以採信江女的說法。

新北地院法官審理後，不採信江女的說法，考量江女的行為造成小花婚姻破裂、精神上承受莫大的痛苦，衡量雙方的情況以後，判江女須賠40萬元。此外，江女還要歸還欠小花的5萬8,185元欠款，因此總共需要支付45萬8,185元，全案仍可上訴。