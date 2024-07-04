校園版黃子佼重判18年！淫師性侵16童　掐乳拍SM...最小才9歲

▲高雄淫師20年來性侵16名男童。（示意圖，非當事人／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名已婚狼師遭爆料，20多年來性侵40名小學男童，檢警介入調查後，發現男師的電腦和手機內竟有不雅影照，包含綑綁性虐畫面，檢方認定至少有16名學童受害，且最早可追溯至2008年，而受害者最小才9歲，年紀最大則是27歲。法院審理後，依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，重判狼師18年徒刑。

高雄市議員白喬茵今年4月於高雄市議會質詢時表示，她在媽媽群組看到一則貼文流傳，一名男老師長達數十年性侵數十名小學男童，一開始還以為在編故事，怎麽可能有這麼離譜的事情，直到她向教育局求證，才得知這是事實，開轟為何「校園版黃子佼」沒被揪出來？

▲家長群組內容。（圖／白喬茵提供）

這則貼文是匿名發文，發文者表示，高雄一名男老師長達數十年性侵40名小學男童，且該名狼師很聰明，只性侵兒童之家的小孩，料準小孩沒有靠山能替孩子爭取權益，不過該師在去年9月已被收押。不過發文者也質疑，學校有這種安全漏洞，為什麼完全沒有發現？

▲高雄市議員白喬茵怒轟狼師「校園版黃子佼」。（圖／ETtoday資料照）

教育局當時則表示，此案已於2023年6月獲報，即與橋頭地檢署、社會局家防中心召開「重大特殊事件跨網絡會議」討論，橋檢於2023年6月21日收押該師。教育局也強調，此案進入司法審判階段後，若檢調調查屬實，依教師法第14條規定，最高會對該師予以解聘，且終身不得聘任為教師。

檢警介入調查後，有受害學童證稱，老師會要求他們站一排，對他們摸胸部、捏乳頭，還會叫他們身上脫到剩一條內褲在地上爬行。起初檢警認為狼師是性騷學生，不過另有學生表示，他被老師矇上眼睛，曾聽到「喀擦」的聲音。

檢警認為恐不單純，經查扣男師的電腦和手機，發現儲存男男性愛影片、大量兒虐影片，包括男童遭脫下衣服被綑綁性侵的畫面，讓辦案人員大吃一驚。經校方協助指認，被偷拍的受害者年紀最大是27歲，而最小的才9歲。

據悉，該名狼師對於被查扣的相關罪證，僅承認可清楚辨析部分，雖有其他受害學童指證，但狼師予以否認，檢方偵結後，認定有16名學童受害，對狼師提起公訴，並建請法院從重量刑。

橋頭法院審理後，認為該名狼師利用國小教師、社團導師身分犯罪，對未成年學童性交、猥褻及拍攝未成年或兒童、少年猥褻行為電子訊號或性影像，造成被害人身心創傷，依《兒童及少年性剝削防制條例》判處他18年徒刑。