12生肖周運勢排行榜曝！屬羊霸榜好運亨通、屬豬「水到渠成」

▲7月7日至7月13日十二生肖運勢排行出爐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

命理生肖專家曼樺老師分析，7月7日至7月13日十二生肖的運勢，下周屬羊、豬的人，在事業、財運、愛情、健康等方面，運勢都相當不錯，要好好把握機會。

本周事業運前三名

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1.鼠

工作：本周運勢終於轉強，氣勢恢弘，所向無敵，為第一名。加快工作節奏，表現突出。有機會多爭取出差，大利於你。

1.豬

工作：本周運勢旺盛，水到渠成，同為第一名。貴人多多，機運不錯，突然想通許多事，極度想一展長才，盡速成功。

2.羊

工作：本周運勢順風順水，為第二名。若能把握商機，得搶佔鼇頭才能扭轉乾坤。你越努力，運氣就越好。

2.馬

工作：本周運勢不錯，同為第二名。事業上有進展，光明在望。職場新人輩出， 雖然壓力大，有競爭才會進步。

3.蛇

工作：本周運勢奮發向上，轉運成功，為第三名。各種忙碌但是值得。先聽他人的意見，不要太自我的堅持，會有更好的結果。

本周財運前三名

1.羊

財運：等待了許久的案子，以為沒有機會了，沒想到突然確定。一下子變得很忙，財源也因此廣進，口袋飽滿。

2.豬

財運：本周財運旺盛來自於投資有利，平衡了收入，增加了可調度的錢財，也滿足了部分的消費慾，家人一同享受。

3.鼠

財運：今年整體財運總是順利，羨煞旁人。經過放長線釣大魚的時間掌控及商業措施，本周業務案子敲定，確定錢財入帳。

本周愛情運前三名

1.羊

愛情：愛情運提升，難得與女友短暫甜蜜的假期，讓你珍惜又感歎，來匆匆去匆匆的二地相思，為了美好的將來得忍耐。

1.豬

愛情：與另一半的感情甜蜜，相互能體貼，即使因工作經常加班，溫馨接送情絕對少不了。

2.蛇

愛情：愛情運甜蜜，春天即將到來，為愛減肥，也為自己十月新娘的女主角加把勁，各方面都要做到最完美呈現。

3.鼠

愛情：愛情運上升，未婚男性本週可主動出擊，追求心儀的對象，成功機會高。正在戀愛的你，如魚得水，好不快活。

本周健康運前三名

1.羊

健康：健康運不錯，旅行是你不可或缺的活力維他命，一段時間的緊張工作，一定要換得相對報酬的放鬆。

2.豬

健康：健康運勢很好，精神光彩，無論是公園散步，打球或是想去爬山健身的想法，應該要選擇上午，並且切實執行。

3.馬

健康：健康運還好，年紀漸大代謝基礎速度不如從前。必須設定運動健身時間表，堅持下去。你誓言要回復體力。

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