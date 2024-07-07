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嶄新規劃縱谷遊！專案遊程最高600元折扣　2大電子支付加碼回饋

▲▼花東縱谷溫泉獨樹一幟，各具風格魅力，加上靜謐的自然環境，成為遊客療癒休閒的旅遊勝地。（圖／縱管處提供，下同）

▲花東縱谷溫泉獨樹一幟，各具風格魅力，加上靜謐的自然環境，成為遊客療癒休閒的旅遊勝地。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷溫泉一直以豐富多樣的泉質獨樹一幟，無論瑞穗、安通、知本溫泉區，各具風格魅力，加上靜謐的自然環境，成為遊客療癒休閒的旅遊勝地。因此，花東縱谷國家風景區管理處為了讓遊客輕鬆的漫遊花東縱谷旅遊，經結合各大旅行社聯手花東縱谷在地溫泉旅宿、及特色店家，共同推出實惠且嶄新的遊程規劃。

▲▼花東縱谷溫泉獨樹一幟，各具風格魅力，加上靜謐的自然環境，成為遊客療癒休閒的旅遊勝地。（圖／縱管處提供，下同）

即日起只要購買特約旅行社「縱谷好湯樂悠遊」專案遊程，除了可以享受瑞穗、安通、知本不同溫泉區湯泉外、同時可參與手作DIY、品嚐部落美食、體驗在地人文歷史…等多元精采內容，還可以獲得最高600元的超值優惠折扣！

▲▼花東縱谷溫泉獨樹一幟，各具風格魅力，加上靜謐的自然環境，成為遊客療癒休閒的旅遊勝地。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處今年聯手兩大電子支付「悠遊付」、「街口支付」加碼優惠回饋。遊客7/1-8/31於特約溫泉旅宿及特約溫泉區店家使用「悠遊付」付款，參加「FUN暑假 悠遊最好付」活動，可享花東縱谷泡湯獨家加碼，筆筆最高享23%回饋；或於7月每個周末使用「街口支付」，參加「街口遊樂祭#出遊PLAY街口PAY」的「暑假FUN活動」，還有機會獲得隨機返幣100%的回饋！

▲▼花東縱谷溫泉獨樹一幟，各具風格魅力，加上靜謐的自然環境，成為遊客療癒休閒的旅遊勝地。（圖／縱管處提供，下同）

此外，於7月1日至8月31日及11月1日至12月31日期間使用「悠遊付」、「街口支付」，於瑞穗、安通或知本的特約溫泉旅店泡湯滿200元起、住宿滿400元起、特約店家消費滿100元起，還可參加「好湯好康抽抽樂」活動，有機會抽中iPhone手機、暖心名湯住宿券、鳯林大露營活動住宿券、縱谷好禮...等豐富內容（數量有限、送完為止）。

▲▼花東縱谷溫泉獨樹一幟，各具風格魅力，加上靜謐的自然環境，成為遊客療癒休閒的旅遊勝地。（圖／縱管處提供，下同）

近年來，許多縱谷青年返鄉盡心盡力，從在地美食到部落體驗，從了解大地生態到特色文創體驗，展現花東地區豐富的在地特色與文化魅力。讓我們一起踏上這段令人難忘的旅程，暑假來花東放鬆，享受原野的風、金色稻田的遼闊、地廣人稀的舒心，感受縱谷好湯樂悠遊人文之旅的奇妙魅力！更多詳情請見「縱谷好湯樂悠遊」活動資訊平台。https://www.easthotspring.com/　

悠遊付「FUN暑假 悠遊最好付」活動辦法 https://lihi1.com/ZGXbs
「街口遊樂祭#出遊PLAY街口PAY」活動辦法https://reurl.cc/VzZxVR
 

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