手機就能嗶進站！　台鐵7月開放悠遊付「嗶乘車」9月還能買月票

▲悠遊付「嗶乘車」7/1起在台鐵全面啟用。（圖／悠遊卡公司提供）

記者郭運興／台北報導

悠遊卡公司近日宣布，悠遊付「嗶乘車」跨出一大步，「全台唯一」能NFC感應，搭乘交通運具的電子支付，從7月1日開始，就能「持手機」嗶進台鐵所有車站，還可享「悠遊付筆筆最高回饋3%」，快速便利又省錢！預計最快9月「嗶乘車」更可購買1200「基北北桃都會通定期票」，但「iOS系統」還未開放NFC，因此暫時無法使用。

悠遊卡公司表示，悠遊付Easy Wallet App「嗶乘車」是「全台唯一」透過NFC感應，可以直接嗶進入交通運具的電子支付，目前使用範圍包括雙北捷運、台中捷運、雙北公車、台中市公車、高雄市公車、YouBike公共自行車、部分客運等。去年乘車使用此功能的人次超過500萬筆。

悠遊卡公司宣布，7月1日起，「嗶乘車」更將在「台鐵」全面啟動，跨出雙北地區，悠遊付會員將可用「嗶乘車」全台走透透，旅行更為便利！

更令人期待的，悠遊卡公司強調，待主管機關同意，預計最快9月「嗶乘車」更可購買1200「基北北桃都會通定期票」，這是北北基桃民眾期待已久的願望，未來悠遊付「嗶乘車」將努力完成全台交通運具網的全面使用，以嘉惠悠遊付使用者。

最後，悠遊卡公司提醒，使用悠遊付「嗶乘車」除了「便利進出」外，還可設定悠遊付「自動加值」，不會在搭乘交通運具時，出現臨時餘額不足的窘境，相當便利。欲使用悠遊付「嗶乘車」，請先下載Easy Wallet App註冊成為「悠遊付會員」，就可以開啟「嗶乘車」搭乘交通運具了！另外，因蘋果手機「iOS系統」未開放NFC，則無法使用悠遊付「嗶乘車」。

▼悠遊付「嗶乘車」7/1起在台鐵全面啟用。（圖／悠遊卡公司提供）