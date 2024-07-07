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社會 社會焦點 保障人權

獨／死者疑遭兇嫌「慢慢玩死」　高美館豪宅衣櫥命案相驗結果曝

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市美術館豪宅衣櫥藏屍案，今天(7日)上午進行相驗發現死者身上有多處刀傷，就連頭部都有！不排除生前遭到凌虐，22歲嫌犯手法兇殘程度，連檢警都覺得難以相信。

▲▼ 高雄美術館藏屍命案，死者家屬抵達殯儀館相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲ 高雄美術館藏屍命案，死者家屬抵達殯儀館相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，30多歲的許姓死者進行相驗之後，發現他的手腳背部有多處割傷，右手指斷裂，割傷的深度大約1到2公分左右，幾乎是一點、一點的慢慢割，另外更令人驚訝的事，死者的頭部還有刀傷，關節也有刀傷、瘀青，而右小指斷裂之外，還有多處有熱熔膠燙的痕跡，下巴也有一刀，不過這些都不是致命傷，讓人不寒而慄，不排除主嫌陳男將凌虐死者當成一種遊戲「慢慢玩死他」。

▲▼高雄美術館衣櫃藏屍命案，陳姓主嫌（右三）及2名共犯曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄美術館衣櫃藏屍命案，陳姓主嫌（右三）及2名共犯曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

至於致命傷在哪裡，檢警目前還沒有答案，另外身上沒有像是被皮帶抽打過留下的瘀傷，會再進行複驗。相驗在中午前結束，對於案情，承辦的檢察官並沒有多做回應，僅說由高雄地檢署襄閱檢察官來對外說明。

這起案件發生在高雄美術館一間豪宅，陳姓男子與38歲許男有債務糾紛，陳男涉嫌將許男活活打死，並塞進衣櫥內藏屍，直到陳男媽媽返家後察覺有異到派出所報案，全案才曝光。警方初步調查，陳嫌疑似是以皮帶抽打凌虐許男致死，皮帶上有一些跡證，目前正送驗確認中，且共犯也指出曾看過陳嫌用皮帶抽打死者。

據悉，當時陳嫌要將死者塞進衣櫃內，但發現一個人無法完成，遂由其姊姊及姊姊的一名男性友人協助藏屍，另外姊姊的男友當時也在屋外，案發後立即將姊姊載離現場。同時警方也在案發現場找到漂白水、小蘇打粉，不排除現場已經被清洗過。不過，陳姓嫌犯相當不配合，對於案情多所保留不肯吐實，所以詳細殺人動機以及過程，還有待檢警抽絲剝繭、科學辦案讓他認罪。

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