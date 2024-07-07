豪宅衣櫥藏屍22歲主嫌曝！狡猾拒夜間偵訊　裝病咬出姊

▲陳姓男子(首位)咬出姊姊以及他的朋友為藏屍共犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區美術東六街某大樓昨（6日）發生命案，一位婦人稱家裡有人死亡，警方到場打開櫃子，驚見袋子內有一倒折男屍，22歲陳男涉嫌殺人被帶回，不過陳男非常狡猾，一開始警察在跟他閒聊時什麼都說，還要求律師到場，結果等到律師到場之後就拒絕配合偵訊，同時還說自己不舒服要送醫，檢查沒有大礙帶回分局，又拒絕夜間偵訊，案情曝光到現在已經超過12小時，他還沒有做筆錄。

根據警方說法，陳姓母親覺得兒子怪怪的，所以才在6日回家查看，兒子則表示要丟衣櫥，陳母追問，陳男才說「家裡有人死掉」，她一開衣櫥發現一個飄屍臭味袋子，要兒子去自首，陳男不希望媽媽報警，不然他會想不開，陳母自行到派出所報案。

▲警方召開記者會說明高雄美術館豪宅命案，多次強調嫌犯尚未進行筆錄 。（圖／記者吳奕靖攝）

警方到場打開袋子，發現一具穿著牛仔褲的倒折男屍，頭跟背都有傷痕，明顯死亡，陳男被警方帶回偵訊。不過他非常狡猾，先是要求律師到場，律師到場之後又什麼都不說，折騰到了深夜，他又表示自己身體不適要就醫，警方才通知救護車前來送醫，疑似是想在醫院先爽過一夜，不過檢查之後沒有大礙，4名戒護員警又將他送回鼓山分局，這時候他又拒絕夜間偵訊，只好送進看所守，一來一往直到案情曝光超過十幾個小時，到現在還沒有進行筆錄。

陳男雖然沒有正式接受偵訊筆錄，卻警方與他閒聊之間，擠牙膏似的一點一點擠出案情，像是不經意的咬出自己從事八大行業的姊姊有涉嫌藏屍，讓警方有線索抓到姊姊以及2名共犯；陳男刻意轉移偵辦焦點，這也成了他的破綻，因為根據3名藏屍共犯的口供，就算他沒承認是自己犯案，但足以佐證他是主嫌。

據了解，死者跟陳男疑似參與詐騙集團，死者剛搬進陳男家2周，疑似陳男懷疑他吞了30萬贓款，而先前又因為大小便的問題，兩人就已經不愉快，所以又再次發生衝突，不過詳細犯案動機與過程，還是得等到檢警相驗以及偵訊後才能明朗。