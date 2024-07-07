高雄豪宅衣櫃藏屍最新！38歲男遭皮帶狂抽凌虐亡　警方找到凶器

▲警方說明高雄美術館豪宅命案 。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者吳奕靖、吳佩蓁／高雄報導

高雄美術館豪宅昨(6日)發生一起「衣櫥藏屍」命案！22歲陳姓男子與死者38歲許男有債務糾紛，陳嫌錯手將許男活活打死，並塞進衣櫥內藏屍，直到陳男媽媽返家後察覺有異到派出所報案，全案才曝光。警方初步調查，陳嫌疑似是以皮帶毆打凌虐許男致死，現在發現皮帶上有一些跡證，目前正送驗確認中，且證人也指出曾看過陳嫌用皮帶抽打死者。

昨天下午4時許，陳嫌母親跑到龍華派出所報案，稱家中發生命案，同時也說自己兒子怪怪的，說要把衣櫃丟掉，警方趕赴現場，並打開衣櫥，竟驚見一具男性屍體被倒折放在裡面。

▲許男疑似遭皮帶抽打凌虐致死。（圖／記者吳奕靖攝）



初步了解，涉案的陳嫌供稱與死者之間有數十萬債務糾紛，警方調查後發現，疑似為詐團黑吃黑有關，死者約2、3周前入住陳男家，不料昨日卻遭到陳嫌活活打死（上圖為抽打死者的皮帶），且身上有多處遭毆打凌虐的傷痕。

據悉，當時陳嫌要將死者塞進衣櫃內，但發現一個人無法完成，遂由其姊姊及姊姊的一名男性友人協助藏屍，另外姊姊的男友當時也在屋外，案發後立即將姊姊載離現場。

警方後續帶回陳嫌姊姊、姊姊男友，以及姊姊的2名友人（下圖），後續排除一名友人涉案，但詳細案情仍待進一步釐清。

▲陳姓主嫌（右三）與2名共犯曝光 。（圖／記者吳奕靖攝）