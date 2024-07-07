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社會 社會焦點 保障人權

兒遭凌虐倒折塞櫃慘死！家屬哀痛抵相驗　母悲嘆：兇嫌很可惡

記者吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄美術館豪宅6日驚傳藏屍命案！38歲許姓男子因與22歲陳姓男子有債務糾紛，遭活活打死後，倒折放進袋子後塞進衣櫥內，被返家的陳母發現後報警處理。今(7日)上午在殯儀館進行遺體相驗，許男母親、手足都到場。

▲▼ 高雄美術館藏屍命案，死者家屬抵達殯儀館相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄美術館藏屍命案相驗，死者母親(左一)、哥哥(右二)、弟弟(右一)到場。（圖／記者吳世龍攝，下同）

警方在命案現場初步鑑識，許男身上因有多處傷口，研判被活活打死，且疑似已死亡2天，今早檢方會同法醫至殯儀館進行相驗，以釐清許男死因，稍早許母、哥哥與弟弟等人也都抵達現場，過程中幾人表情凝重、皆沉默不語，而許母明顯面露疲態。

據悉，許母透露說兒子平時打零工（洗碗）維生，但她並不認識陳男，更怒稱兇嫌「很可惡」，之前兒子因車禍腳斷時，在醫院照顧到康復後，有再去工作，但沒過多久後就不做了，因此已經有1個多月沒有兒子消息，沒想到如今再接到消息卻是死訊。

▲▼ 高雄美術館藏屍命案，死者家屬抵達殯儀館相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

警方今早召開記者會說明，全案疑似與詐團黑吃黑有關，據陳嫌供稱，與許男有數十萬債務糾紛，而許男在2、3周前入住陳男，結果慘遭活活打死。目前已帶回陳嫌姊姊、姊姊男友，以及姊姊的2名友人，後續排除1名友人涉案，至於詳細案情仍待進一步釐清。

▲▼ 高雄美術館藏屍命案，死者家屬抵達殯儀館相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

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